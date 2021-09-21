Усик начисто програв росіянину, суддя зупинив побиття: найжахливіше фіаско українця

Перед поєдинком Ентоні Джошуа з Олександром Усиком у Великій Британії згадали поразку українця, подібних до якої в його кар'єрі більше не було

Усик і його кривдник Коробов / Фото: Getty Images, Instagram

Олімпійський чемпіон-2012, абсолютний чемпіон світу в крузервейті, 18 перемог і нуль поразок в профі... Складно уявити, що коли-небудь Олександр Усик міг програвати в одні ворота. Але це було.

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Про таку поразку Усика сьогодні згадали британські журналісти, розраховуючи, мабуть, що це додасть впевненості їхньому зоряному співвітчизнику Ентоні Джошуа перед боєм з українцем на лондонському стадіоні "Тоттенгем" 25 вересня.

Постер бою Усик – Джошуа / Фото: Инстаграм

Це сталося 15 років тому, 21 липня 2006 року, на чемпіонаті Європи в болгарському Пловдиві – а тепер увага! – у ваговій категорії до 75 кг.

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У півфіналі тих змагань 19-річний Олександр Усик програв 23-річному росіянину, на той момент вже чемпіону світу, Матвію Коробову – в третьому раунді суддя зафіксував дострокову перемогу Коробова з формулюванням за явною перевагою.

"Перед тим боєм я був фаворитом, Усик – аутсайдером. Я про нього нічого до того моменту не чув, – наводить слова Матвія Коробова SkySports. – Я збив його з ніг, рефері відрахував Усику нокдаун. По-моєму, це був кінець другого раунду. А в третьому бій зупинили, тому що я на голову переважав Усика".

Олександр Усик / Фото: Instagram

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Мова йде про Правило милосердя – коли суддя вирішує пощадити бійця, який програє без шансів.

Британський переможець Ігор Співдружності Стівен Сміт згадує: "Тоді Коробов був неймовірним боксером. Він раз у раз перемагав за Правилом милосердя, перевершуючи суперників на 20 балів по ходу бою. Якби Усик програв так зараз – це була б сенсація. А тоді це нікого не здивувало, тому що Коробов всіх відправляв на підлогу рингу".

За три місяці Усик з Коробов мали б провести ще одну зустріч, в Азербайджані, але Коробов здобув перемогу без бою, оскільки Усик на нього не вийшов – пишуть британські медіа.

Хто б тоді міг пуявити, що Усик стане тим, ким він став?

"Пізніше Усик знову з'явився в українській збірній, але – вже на дві категорії вище, піднявшись до 91 кг, – каже британець Тоні Джеффріс, бронзовий призер Олімпійських ігор-2008 в категорії 81 кг. – Як ми чули, єдиною причиною було те, що у вазі 81 кг у України був інший талановитий боєць – Ісмаїл Сіллах. Це могло здатися смішним, але перейшовши у вагу 91 кг, Усик почав у ній домінувати. Не пустив на Ігри-2008 нашого Денні Прайса, бійця дуже високого рівня, перемігши того за очками"

"У вазі 91 кг Усик почав бігати навколо своїх суперників і робити з ними, що заманеться", – дивується Джеффріс.

Бій Усик – Чісора / Фото: matchroomboxing

25 вересня в ринзі лондонського стадіону "Тоттенгем" зловити Олександра Усика спробує Ентоні Джошуа.

Але, на думку Коробова, того самого кривдника Усика, зробити це Ентоні буде непросто.

"Джошуа більший, але Усику до снаги впоратися з таким розміром. З його швидкістю, з його роботою ніг і з його нетрадиційною стійкою і комбінаціями, він може спокійно перемогти Джошуа", – каже 38-річний Коробов, який в 2019-му програв свій бій за титул тимчасового чемпіона світу за версією WBA в середній вазі американцю Крісу Юбенку і великих титулів в боксі навряд чи вже досягне

"Бій Джошуа – Усик може виявитися затяжним, а може коротким. Тут все може вирішити один удар, завданий правильно і вчасно", – дав свій прогноз росіянин.

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