Больше, чем с Кличко. Стал известен гонорар Джошуа в суперпоединке

Бой между украинцем Александром Усиком и Энтони Джошуа за чемпионские титулы WBA, WBO и IBF все ближе. Накануне поединка стало известно, какую сумму получит британец за этот поединок

Энтони Джошуа / Фото: Reuters

Британский боксер Энтони Джошуа получит огромные деньги за бой с украинским боксером Александром Усиком. Но это не самый большой гонорар чемпиона WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе.

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И так, по данным издания Mirror, Энтони Джошуа заработает 15 миллионов фунтов стерлингов (примерно 17,5 млн евро).

Сумма очень приличная, но далеко не рекордная для британца.

Джошуа полез на крышу стадиона / Фото: Instagram

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Так, за матч-реванш с американцем Энди Руисом, Джошуа получил 66 млн фунтов стерлингов. А заодно вернул себе титулы чемпиона мира по версиям WBA, IBF, WBO.

Гонорар британца за бой с россиянином Поветкиным в 2018 году составил 20 млн ф.ст.

Энтони Джошуа / Фото: Instagram

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В то же время, Энтони за бой с Усиком заработает больше, чем за поединок с украинцем Владимиром Кличко на стадионе Уэмбли в 2017 году. Тогда британский боксер разделил попалам с Владимиром 20 млн фунтов стерлингов.

Ранее мы уже сообщали, что для Александра Усика контракт на бой с Джошуа самый большой в его карьере.

Энтони Джошуа / Фото: Reuters

Напомним, что 25 сентября на лондонском стадионе "Тоттенхэм" состоится бой за чемпионские титулы WBA, WBO и IBF.

Отметим, что у букмекеров явный фаворит предстоящего боя – Джошуа. На его победу установлен коэффициент 1.36, на ничью – 21, на победу Усика – 3.0. Иными словами, вероятность выигрыша британца составляет 66 процентов, украинца – 30 процентов.