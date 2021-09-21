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Больше, чем с Кличко. Стал известен гонорар Джошуа в суперпоединке

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
21 сентября, 12:31
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Бой между украинцем Александром Усиком и Энтони Джошуа за чемпионские титулы WBA, WBO и IBF все ближе. Накануне поединка стало известно, какую сумму получит британец за этот поединок
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа / Фото: Reuters

Британский боксер Энтони Джошуа получит огромные деньги за бой с украинским боксером Александром Усиком. Но это не самый большой гонорар чемпиона WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе.

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И так, по данным издания Mirror, Энтони Джошуа заработает 15 миллионов фунтов стерлингов (примерно 17,5 млн евро).

Сумма очень приличная, но далеко не рекордная для британца.

Джошуа полез на крышу стадиона
Джошуа полез на крышу стадиона / Фото: Instagram

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Так, за матч-реванш с американцем Энди Руисом, Джошуа получил 66 млн фунтов стерлингов. А заодно вернул себе титулы чемпиона мира по версиям WBA, IBF, WBO.

Гонорар британца за бой с россиянином Поветкиным в 2018 году составил 20 млн ф.ст.

Энтони Джошуа
Энтони Джошуа / Фото: Instagram

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В то же время, Энтони за бой с Усиком заработает больше, чем за поединок с украинцем Владимиром Кличко на стадионе Уэмбли в 2017 году. Тогда британский боксер разделил попалам с Владимиром 20 млн фунтов стерлингов.

Ранее мы уже сообщали, что для Александра Усика контракт на бой с Джошуа самый большой в его карьере.

Энтони Джошуа
Энтони Джошуа / Фото: Reuters

Напомним, что 25 сентября на лондонском стадионе "Тоттенхэм" состоится бой за чемпионские титулы WBA, WBO и IBF.

Отметим, что у букмекеров явный фаворит предстоящего боя – Джошуа. На его победу установлен коэффициент 1.36, на ничью – 21, на победу Усика – 3.0. Иными словами, вероятность выигрыша британца составляет 66 процентов, украинца – 30 процентов.

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