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Більше, ніж з Кличком. Став відомий гонорар Джошуа в суперпоєдинку

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
21 вересня, 12:31
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Бій між українцем Олександром Усиком і Ентоні Джошуа за чемпіонські титули WBA, WBO і IBF все ближче. Напередодні поєдинку стало відомо, яку суму отримає британець за цей поєдинок
Ентоні Джошуа
Ентоні Джошуа / Фото: Reuters

Британський боксер Ентоні Джошуа отримає величезні гроші за бій з українським боксером Олександром Усиком. Але це не найбільший гонорар чемпіона WBA, IBF, WBO і IBO у суперважкій вазі.

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Отже, за даними видання Mirror, Ентоні Джошуа заробить 15 мільйонів фунтів стерлінгів (приблизно 17,5 млн євро).

Сума дуже пристойна, але далеко не рекордна для британця.

Джошуа поліз на дах стадіону
Джошуа поліз на дах стадіону / Фото: Instagram

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Так, за матч-реванш з американцем Енді Руїсом, Джошуа отримав 66 млн фунтів стерлінгів. А заодно повернув собі титули чемпіона світу за версіями WBA, IBF, WBO.

Гонорар британця за бій з росіянином Повєткіним в 2018 році склав 20 млн ф.ст.

Ентоні Джошуа
Ентоні Джошуа / Фото: Instagram

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У той же час, Ентоні за бій з Усиком заробить більше, ніж за поєдинок з українцем Володимиром Кличком на стадіоні Вемблі в 2017 році. Тоді британський боксер розділив порівну з Володимиром 20 млн фунтів стерлінгів.

Раніше ми вже повідомляли, що для Олександра Усика контракт на бій з Джошуа найбільший в його кар'єрі.

Ентоні Джошуа
Ентоні Джошуа / Фото: Reuters

Нагадаємо, що 25 вересня на лондонському стадіоні "Тоттенхем" відбудеться бій за чемпіонські титули WBA, WBO і IBF.

Відзначимо, що у букмекерів явний фаворит майбутнього бою – Джошуа. На його перемогу встановлений коефіцієнт 1.36, на нічию – 21, на перемогу Усика – 3.0. Іншими словами, ймовірність виграшу британця становить 66 відсотків, українця – 30 відсотків.

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