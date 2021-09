Жду войну! Пугающее заявление Кличко

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко, которого Джошуа отправил на пенсию, поделился ожиданиями от субботнего поединка.

Читайте также: Когда и где смотреть бой Усик – Джошуа

"Захватывающее противостояние Энтони Джошуа и Александра Усика. Жду войну чемпионов. Этот бой очень меня волнует", – написал Владимир Кличко в Twitter.

Exciting matchup, @anthonyjoshua@usykaa fight. Looking forward to a war amongst Champions!! Makes me so excited pic.twitter.com/LotvXe1NVc