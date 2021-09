Чекаю війну! Страшна заява Кличка

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко, якого Джошуа відправив на пенсію, поділився очікуваннями від суботнього поєдинку.

"Захоплююче протистояння Ентоні Джошуа і Олександра Усика. Чекаю війну чемпіонів. Цей бій дуже мене хвилює", – написав Володимир Кличко в Twitter.

Exciting matchup, @anthonyjoshua @usykaa fight. Looking forward to a war amongst Champions !! Makes me so excited pic.twitter.com/LotvXe1NVc