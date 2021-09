Бальзам на душу патриотов. Усик заговорил на украинском языке

Сегодня в Лондоне прошла пресс-конференция, посвященная предстоящему бою между Энтони Джошуа и Александром Усиком. Украинский боксер пришел на встречу в костюме Джокера.

Но не только этим удивил Александр. На вопросы он отвечал исключительно на украинском языке. Хотя в повседневной жизни он обычно общается на русском.

"You can do a lot more..." – @usykaa#JoshuaUsykpic.twitter.com/VzmBca3Osw