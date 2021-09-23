Джошуа – Усик: прогноз букмекеров на бой

Аналитики считают, что поединок года на стадионе "Тоттенхэм" в Лондоне 25 сентября завершится досрочно, при этом 67 процентов на победу дают британцу

Усик перед боем с Джошуа / Фото: Reuters

В ближайшую субботу Александр Усик впервые в своей профи-карьере выйдет в ринг нефаворитом. На то, что украинец сможет победить Энтони Джошуа, букмекерами 1XBET установлен коэффициент 3.48.

Коэффициент на победу Энтони Джошуа равен 1.44, на ничью – 19.0.

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Исходя из этих котировок, вероятность исходов следующая:

Победа Джошуа 67%

Победа Усика 28%

Ничья 5%

При этом аналитики склонны к тому, что бой Джошуа – Усик 25 сентября завершится досрочно. Коэффициент на это – 1.668, на то, что поединок продлится все 12 раундов, – 1.94.

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Энтони Джошуа vs Александр Усик / Фото: Instagram

КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ БОЙ

Наиболее вероятными для досрочной победы одного из соперников букмекеры называют раунды с седьмого по девятый.

1 раунд 19.00

19.00 2 раунд 18.00

18.00 3 раунд 15.00

15.00 4 раунд 13.00

13.00 5 раунд 12.00

12.00 6 раунд 11.50

11.50 7 раунд 11.00

11.00 8 раунд 11.00

11.00 9 раунд 11.00

11.00 10 раунд 16.00

16.00 11 раунд 18.00

18.00 12 раунд 18.00

Постер боя Усик – Джошуа / Фото: Инстаграм

КОТИРОВКИ НА ТИП ПОБЕДЫ

Техническим нокаутом 2.20

Единогласным решением судей 3.10

Нокаутом 4.50

Раздельным решением судей 9.00

Решением большинства голосов 15.0

Отказом соперника 30.0

Дисквалификацией соперника 70.0

Техническим решением 70.0

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КТО СОВЕРШИТ НОКДАУН

Джошуа: Да 1.6 Нет 2.19

Да 1.6 Нет 2.19 Усик: Да 3.4 Нет 1.27

Добавим, что, по прогнозам букмекеров, Джошуа нанесет больше ударов за бой, чем Усик (коэффициенты 1.53 против 2.25 в пользу британца).

Джошуа и Усик выигрывали золото на Олимпиаде-2012

Вместе с тем напомним, что в карьере Энтони Джошуа уже был случай, когда он считался безоговорочным фаворитом, но при этом проиграл. Это произошло в первом поединке британца с Энди Руисом в 2019 году.