Джошуа – Усик: прогноз букмекеров на бой

В ближайшую субботу Александр Усик впервые в своей профи-карьере выйдет в ринг нефаворитом. На то, что украинец сможет победить Энтони Джошуа, букмекерами 1XBET установлен коэффициент 3.48.
Коэффициент на победу Энтони Джошуа равен 1.44, на ничью – 19.0.
Читайте также: "У Усика есть одна страшная вещь": промоутер Джошуа занервничал
Исходя из этих котировок, вероятность исходов следующая:
- Победа Джошуа 67%
- Победа Усика 28%
- Ничья 5%
При этом аналитики склонны к тому, что бой Джошуа – Усик 25 сентября завершится досрочно. Коэффициент на это – 1.668, на то, что поединок продлится все 12 раундов, – 1.94.
КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ БОЙ
Наиболее вероятными для досрочной победы одного из соперников букмекеры называют раунды с седьмого по девятый.
- 1 раунд 19.00
- 2 раунд 18.00
- 3 раунд 15.00
- 4 раунд 13.00
- 5 раунд 12.00
- 6 раунд 11.50
- 7 раунд 11.00
- 8 раунд 11.00
- 9 раунд 11.00
- 10 раунд 16.00
- 11 раунд 18.00
- 12 раунд 18.00
КОТИРОВКИ НА ТИП ПОБЕДЫ
- Техническим нокаутом 2.20
- Единогласным решением судей 3.10
- Нокаутом 4.50
- Раздельным решением судей 9.00
- Решением большинства голосов 15.0
- Отказом соперника 30.0
- Дисквалификацией соперника 70.0
- Техническим решением 70.0
КТО СОВЕРШИТ НОКДАУН
- Джошуа: Да 1.6 Нет 2.19
- Усик: Да 3.4 Нет 1.27
Добавим, что, по прогнозам букмекеров, Джошуа нанесет больше ударов за бой, чем Усик (коэффициенты 1.53 против 2.25 в пользу британца).
Вместе с тем напомним, что в карьере Энтони Джошуа уже был случай, когда он считался безоговорочным фаворитом, но при этом проиграл. Это произошло в первом поединке британца с Энди Руисом в 2019 году.