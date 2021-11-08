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Настоящий чемпион! Зеедорф рассыпался в комплиментах Шеве

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
8 ноября, 22:28
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Экс-футболист Милана Кларенс Зеедорф поздравил своего бывшего одноклубника с назначением на пост главного тренера клуба Дженоа
Андрей Шевченко и Кларенс Зеедорф
Андрей Шевченко и Кларенс Зеедорф / Фото: Instagram

Легендарный голландский футболист опубликовал в своем Instagram пост, в котором пожелал удачи своему товарищу по Милану.

Читайте также: Почему новый клуб не украинский? Кличко затосковал за Шевой

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"Мой друг, хочу пожелать тебе удачи в новом приключении.

Серия А снова приветствует настоящего чемпиона на поле и за его пределами.

Я с нетерпением жду твоего появления на тренерском мостике Дженоа", – написал Зеедорф.

Напомним, 7 ноябре Андрей Шевченко возглавил старейший итальянский клуб Дженоа.

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Украинский специалист уже успел посетить штаб-квартиру и тренировочную базу своего нового клуба.

Завтра состоится презентация Шевченко в качестве нового главного тренера команды на стадионе Луиджи Феррарис.

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В Серии А Шевченко, будучи футболистом, выступал за Милан с 1999 по 2006 год и в сезоне 2008/09. Нападающий сыграл 322 игры в футболке итальянского клуба, отличившись 175 забитыми мячами и 45 результативными передачами.

В составе "россонери" Шевченко становился чемпионом Италии (2003/04), обладателем Кубка Италии (2002/03) и Суперкубка Италии (2004). На евроарене украинец выигрывал Лигу чемпионов (2002/03) и Суперкубок УЕФА (2003).

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