Вже й костюмчик знайшли! Шева на першому тренуванні Дженоа (відео)

Український наставник Дженоа Андрій Шевченко розпочав роботу у своєму новому клубі

Андрій Шевченко приступив до роботи в Дженоа / Фото: Колаж: Сьогодні

Офіційний Twitter найстарішого клубу Італії опублікував ролик, у якому Шевченко прибув на базу для проведення першого тренування .

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45-річний український фахівець у гарному настрої зайшов на тренувальне поле шикарної бази на Віллі Ростан, де на нього чекали помічники.

Одягнений Андрій Шевченко у тренувальний костюм свого нового клубу.

"Давайте почнемо!", – Каже відео "грифонів".

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Офіційна презентація Шевченка як тренер Дженоа має відбутися завтра, 10 листопада.

Нагадаємо, 7 листопада Дженоа оголосив про призначення Шевченка головним тренером. Контракт підписано до літа 2024 року.

А свій перший поєдинок на чолі грифонів Шева проведе 21 листопада проти команди Жозе Моурінью, свого екс-наставника у Челсі.

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