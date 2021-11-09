Вже й костюмчик знайшли! Шева на першому тренуванні Дженоа (відео)

Офіційний Twitter найстарішого клубу Італії опублікував ролик, у якому Шевченко прибув на базу для проведення першого тренування .
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45-річний український фахівець у гарному настрої зайшов на тренувальне поле шикарної бази на Віллі Ростан, де на нього чекали помічники.
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Одягнений Андрій Шевченко у тренувальний костюм свого нового клубу.
"Давайте почнемо!", – Каже відео "грифонів".
Si parte!- Genoa CFC (@GenoaCFC) November 9, 2021
Lets start! pic.twitter.com/P0V4Ska6Oi
Офіційна презентація Шевченка як тренер Дженоа має відбутися завтра, 10 листопада.
Нагадаємо, 7 листопада Дженоа оголосив про призначення Шевченка головним тренером. Контракт підписано до літа 2024 року.
А свій перший поєдинок на чолі грифонів Шева проведе 21 листопада проти команди Жозе Моурінью, свого екс-наставника у Челсі.
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