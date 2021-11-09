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"Шевченко в Дженоа – для переведення в готівку російського капіталу": нові подробиці призначення

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
9 листопада, 09:04
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Журналіст розкрив подробиці ситуації, пов'язаної з призначенням Андрія Шевченка на посаду головного тренера італійського клубу
Андрій Шевченко і Наїль Ізмайлов
Андрій Шевченко і Наїль Ізмайлов / Фото: Twitter

На Андрія Шевченка не буде тиску з боку власників Дженоа, пов'язаного з результатами команди, оскільки його запрошення на посаду головного тренера "грифонів" має передусім іміджеві цілі. А за ними, своєю водночас, криються інтереси російського капіталу.

Про це заявив ведучий ТаТоТаке Михайло Співаковський.

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Нагадаємо, у вересні Дженоа у італійського підприємця Енріко Преціозі викупила американська компанія Partners 777.

"Водночас у раді клубу залишаються люди Преціозі і так звані "американці". Чому в лапках... Тому що це такі ж американці, по суті, як ті, які купили стадіон "Чорноморець" в Одесі", – каже Співаковський.

"Це інвестиційна компанія, яка шукає капітал для своїх планів та завдань. Завдання у них не мають стосунку до спорту. Це завдання маркетингові, для цього був потрібен такий бренд, як Шевченко. Завдання яке? Залучити капітал, а капітал цей, найімовірніше, буде російський, для того щоб просто займатися переведенням у готівку великих сум під якісь, найвірогідніше, інфраструктурні завдання. Наприклад, реконструкція стадіону в Гунеї, для чого ще потрібно вирішити питання з Сампдорією".

За словами Співаковського, ці проєкти здійснюватимуться через зв'язки колишнього віцепрезидента Спартака Наїля Ізмайлова, відомого за роботою у інфраструктурному департаменті УЄФА.

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"Я веду до того, що тут не важливо, який результат буде у Шевченка. Тут, вочевидь, важливо те, що саме Шевченка призначено тренером цієї команди. Є бренд, вони його нестимуть. Шевченко спілкуватиметься з пресою. Він працюватиме, ніхто не тиснутиме на нього, і це для нього величезний плюс", – додав Співаковський.

Нагадаємо, Шевченко уклав контракт з Дженоа, яка посідає 17-й рядок у чемпіонаті Італії, до літа 2024 року.

За даними ЗМІ, зарплата Шевченка в Дженоа становитиме 1,8 млн євро на рік.

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Водночас взимку до Дженоа можуть перейти Зінченко та Миколенко.

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