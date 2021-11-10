Синка Шеві куплять відразу, а Зінченка візьмуть напрокат

З'явилися подробиці можливого переходу до Дженоа двох футболістів збірної України

Андрій Шевченко та Олександр Зінченко / Фото: УАФ

Найближчим зимовим трансферним вікном Дженоа всерйоз має намір отримати земляків нового тренера команди Андрія Шевченка – його експідопічних зі збірної України Віталія Миколенка та Олександра Зінченка.

Зінченко і Миколенко можуть перейти в Дженоа / Фото: REUTERS

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Але якщо 22-річного Віталія Миколенка Дженоа має намір відразу повністю викупити у київського Динамо, то 24-річного Олександра Зінченка візьме у Манчестер Сіті в оренду.

Про це повідомляє Calciomercato.

Зазначимо, що Шевченко має всі підстави розраховувати на посилення складу Дженоа новими гравцями. Адже не далі як у вересні "грифонів" за 150 млн євро викупила американська інвестиційна компанія 777 Partners, співвітчизники дружини Андрія – Крістен Пазік.

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Якби у Шеви не було гарантій бюджету на новачків, він би туди просто не пішов.

Віталій Миколенко / Фото: Колаж: Сьогодні

/ Фото: УАФ

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Нагадаємо, рік тому, під час підготовки до відповідального матчу у Лізі націй проти Іспанії, Шевченко вичитав Миколенка під час тренування, назвавши його "синком". Той поєдинок українці виграли 1:0.

Як ми писали раніше, зарплата Шевченка в Дженоа становитиме 1,8 млн євро на рік.

Дебютний матч біля керма "грифонів" Шевченко проведе 21 листопада – вдома проти Роми, очолюваної Жозе Моурінью.

Нині Дженоа посідає 17-й рядок у Серіа А – команди з 18-ої по 20-ту сходинки вилітають до другого дивізіону.