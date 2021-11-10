Синка Шеві куплять відразу, а Зінченка візьмуть напрокат

Найближчим зимовим трансферним вікном Дженоа всерйоз має намір отримати земляків нового тренера команди Андрія Шевченка – його експідопічних зі збірної України Віталія Миколенка та Олександра Зінченка.
Але якщо 22-річного Віталія Миколенка Дженоа має намір відразу повністю викупити у київського Динамо, то 24-річного Олександра Зінченка візьме у Манчестер Сіті в оренду.
Далі по темі
Про це повідомляє Calciomercato.
Зазначимо, що Шевченко має всі підстави розраховувати на посилення складу Дженоа новими гравцями. Адже не далі як у вересні "грифонів" за 150 млн євро викупила американська інвестиційна компанія 777 Partners, співвітчизники дружини Андрія – Крістен Пазік.
Якби у Шеви не було гарантій бюджету на новачків, він би туди просто не пішов.
Нагадаємо, рік тому, під час підготовки до відповідального матчу у Лізі націй проти Іспанії, Шевченко вичитав Миколенка під час тренування, назвавши його "синком". Той поєдинок українці виграли 1:0.
Як ми писали раніше, зарплата Шевченка в Дженоа становитиме 1,8 млн євро на рік.
Дебютний матч біля керма "грифонів" Шевченко проведе 21 листопада – вдома проти Роми, очолюваної Жозе Моурінью.
Нині Дженоа посідає 17-й рядок у Серіа А – команди з 18-ої по 20-ту сходинки вилітають до другого дивізіону.
Читайте також:
- Шевченко виділив час між тренуваннями Дженоа, щоб привітати сина з днем народження
- Насправді Шевченко – не головний тренер Дженоа! В Італії назвали інше ім'я
- Перші проблеми в Дженоа: Шевченко розпочав роботу в новій команді
- Син полковника Лобановського провів перше тренування у Дженоа!
- Так ось воно що, Палич! Сьомін пояснив призначення Шевченка в Дженоа
- Вже й костюмчик знайшли! Шева на першому тренуванні Дженоа (відео)