Так ось воно що, Палич! Сьомін пояснив призначення Шевченка в Дженоа

Екстренер київського Динамо Юрій Сьомін прокоментував призначення Андрія Шевченка головним тренером Дженоа та запропонував змінити правила для іноземців у Росії

Андрію Шевченку пощастило, що він знає італійську мову / Фото: Колаж: Сьогодні

74-річний російський фахівець вважає, що боси "грифонів" зупинили свій вибір на Андрію Шевченку за його знання італійської мови. Крім того, Сьомін запропонував запровадити правило, за якого кожен іноземний фахівець у РПЛ має вивчити російську мову.

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"Андрій, насамперед, знає італійську мову, тому йде тренувати Дженоа. Багато людей, які до нас приїжджають, не знають російську, не всі, звичайно, але більшість. Андрій чудово знає італійський менталітет, країну. Це його величезна перевага. В Італію запрошують тих, хто добре знає мову, треба і нам запровадити таке правило. Кожен іноземний фахівець повинен говорити російською. У Дженоа у Андрія все вийде. Чи має він перспективи очолити Мілан? Нехай він добре відпрацює у Дженоа. У майбутньому він матиме можливість стати головним тренером Мілана, бо Шевченко великий футболіст, завоював багато титулів. Далі все від нього залежить", – цитує слова Сьоміна РБ Спорт.

Зазначимо, що Андрій Шевченко виступав у Динамо під керівництвом російського фахівця у 2010 – 2012 роках.

А нещодавно ми розповідали, як Юрія Сьоміна не пустили на футбол в Італії, тому що він був щеплений російською вакциною "Супутник V".

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Нагадаємо, 7 листопада Дженоа оголосив про призначення Шевченка головним тренером. Контракт підписано до літа 2024 року.

Офіційна презентація Шевченка як тренера Дженоа має відбутися завтра, 10 листопада.

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Свій перший поєдинок на чолі грифонів Шева проведе 21 листопада проти команди Жозе Моурінью, свого екснаставника у Челсі.

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