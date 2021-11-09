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Так вот оно что, Палыч! Семин объяснил назначение Шевченко в Дженоа

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
9 ноября, 18:07
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Экс-тренер киевского Динамо Юрий Семин прокомментировал назначение Андрея Шевченко главным тренером Дженоа и предложил изменить правила для иностранцев в России
Андрею Шевченко повезло, что он знает итальянский язык
Андрею Шевченко повезло, что он знает итальянский язык / Фото: Коллаж: Сегодня

74-летний российский специалист считает, что боссы "грифонов" остановили свой выбор на Андрее Шевченко за его знание итальянского языка. Кроме того, Семин предложил ввести правило, при котором каждый иностранный специалист в РПЛ должен выучить русский язык.

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"Андрей, прежде всего, знает итальянский язык, поэтому идет тренировать Дженоа. Много людей, которые к нам приезжают, не знают русский, не все, конечно, но большинство.

Андрей прекрасно знает итальянский менталитет, страну. Это его огромное преимущество. В Италию приглашают тех, кто хорошо знает язык, надо и нам ввести такое правило. Каждый иностранный специалист должен говорить на русском. В Дженоа у Андрея все получится.

Есть ли у него перспективы возглавить Милан? Пускай он хорошо отработает в Дженоа. В будущем у него появится возможность стать главным тренером Милана, потому что Шевченко великий футболист, завоевал много титулов. Дальше все от него зависит",- цитирует слова Семина РБ Спорт.

Отметим, что Андрей Шевченко выступал в Динамо под руководством российского специалиста в 2010 – 2012 годах.

А недавно мы рассказывали, как Юрия Семина не пустили на футбол в Италии, потому что был привит российской вакциной "Спутник V"н.

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Напомним, 7 ноября Дженоа объявил о назначении Шевченко главным тренером. Контракт подписан до лета 2024 года.

Официальная презентация Шевченко в качестве тренера Дженоа должна состояться завтра, 10 ноября.

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Свой первый поединок во главе "грифонов" Шева проведет 21 ноября против команды Жозе Моуринью, своего экс-наставника в Челси.

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