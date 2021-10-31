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Спутник не подействовал. Палыч остался без футбола из-за российской вакцины

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
31 октября, 14:56
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Экс-наставник киевского Динамо Юрий Семин не смог посетить матч Серии А Аталанта – Лацио, причиной всему российская вакцина
Экс-тренер Динамо Юрий Семин не попал на матч Аталанта - Лацио
Экс-тренер Динамо Юрий Семин не попал на матч Аталанта - Лацио / Фото: Instagram

Российский специалист решил посмотреть игру своего воспитанника – Алексея Миранчук, который сейчас выступает за бергамскую команду.

Читайте также: Вакцина не помогла: Бавария вернулась в Мюнхен без главного тренера

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К огромному удивлению Юрия Павловича, его даже не пустили на стадион. Виной всему российская вакцина Спутник V, которую не признают в Евросоюзе.

Свое возмущение 74-летний тренер опубликовал в Instagram.

"Приехал на матч Аталанта – Лацио. На матч не попал, так как без прививки Pfizer не пускают.

Надеюсь, на Ювентус – Зенит с прививкой Спутник проблем не будет", – написал Юрий Семин.

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В итоге, Аталанта и Лацио сыграли вничью 2:2, а россиянин Миранчук так и просидел весь матч в запасе.

Украинский полузащитник Аталанты Руслан Малиновский появился на поле на 59 минуте игры.

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Напомним, что Руслан Малиновский вызван на ключевой поединок сборной Украины против Боснии и Герцеговины. Конфликт между главным тренером Александром Петраковым и полузащитником Аталанты полностью улажен.

Добавим, что Юрий Павлович Семин успешный этап своей тренерской карьеры провел в киевском Динамо, с которым выигрывал золото чемпионата Украины и выходил в полуфинал Кубка УЕФА.

Несмачный и Семин
Несмачный и Семин / Фото: Getty Images

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