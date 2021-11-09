Сын полковника Лобановского провел первую тренировку в Дженоа!

Украинский специалист провел первое занятие со своими новыми подопечными

Андрей Шевченко на первой тренировке в Дженоа / Фото: genoacfc.it

Сегодня первый рабочий день Андрея Шевченко в итальянском клубе Дженоа. Фотографии с первой тренировки, которую провел экс-наставник сборной Украины были опубликованы на клубной странице в Twitter.

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Итальянские болельщики в комментариях посту были несказанно рады назначению легенды Милана в генуэзский клуб. Нашему соотечественнику тиффози уже успели дать прозвище: "Сын полковника Лобановского".

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Как видим, итальянцы хорошо помнят легендарного украинского тренера Валерия Васильевича Лобановского, носившего прозвище "Полковник".

Ранее мы сообщали, 7 ноября Дженоа объявил о назначении Шевченко главным тренером. Контракт подписан до лета 2024 года.

Официальная презентация Шевченко в качестве тренера Дженоа должна состояться завтра, 10 ноября.

Первый матч во главе "грифонов" Шева проведет 21 ноября против команды Жозе Моуринью, своего экс-наставника в Челси.

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