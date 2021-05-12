В ПСЖ схопилися за голови: Неймар хоче покинути команду на два місяці

Бразильський нападник має намір зіграти на Кубку Америки, а потім відправитися на Олімпіаду-2020. Через це він пропустить збори команди і не матиме відпочинку перед новим сезоном

Фото: REUTERS/Stephane Mahe

Бразилець Неймар недавно продовжив контракт з Парі Сен-Жермен до 2025 року і тепер готовий знову диктувати свої умови керівництву клубу. Його перша примха – поїхати на Кубок Америки і Олімпійські ігри в Токіо, а це значить провести більше двох місяців поза розташуванням клубу.

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Не секрет, що Неймар давно планував поїхати на Олімпіаду-2020. Зірковий нападаючий мріє виграти свою другу поспіль золоту медаль після перемоги на домашніх Іграх 2016 в Ріо-де-Жанейро, пише Sport.es.

Поїздка Неймара в Токіо означатиме, що футболіст пропустить всю передсезонну підготовку. Більш того, через участь в Кубку Америки Неймар практично не матиме часу для відпочинку.

Турнір, який цього року пройде в Аргентині і Колумбії, стартує 13 червня і триватиме до 10 липня. Практично відразу після цього бразилець повинен буде приєднатися до олімпійської збірної.

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Також видання зазначає, що шантаж з боку Неймара може створити небезпечний прецедент, адже на Олімпіаду-2020 хоче відправитися і інший лідер команди француз Кіліан Мбаппе. А ще й капітан команди Маркіньос не проти обзавестися медаллю Олімпійських ігор.