Неймар може поїхати на Олімпіаду в Токіо разом з гравцями Шахтаря

Тренер збірної Бразилії хоче включити Неймара в заявку на Олімпіаду в Токіо. Бразилець вже брав участь в двох Іграх і ставав чемпіоном в 2016 році

Знаменитий бразильський нападаючий Неймар може знову виступити на Олімпійських іграх в Токіо. Головний тренер олімпійської збірної Андре Жардім хоче включити нападника Парі Сен-Жермен в заявку на турнір. Відзначимо, що в Японію також можуть поїхати гравці Шахтаря, Додо, Майкон, Тете і Маркос Антоніо.

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"Без сумніву, Неймар входить в мої плани, оскільки ми з самого початку планували зібрати команду з найсильніших гравців. Неймар – головний гравець збірної, найкращий бразильський футболіст, і може вирішити результат будь-якого матчу. Він знаходиться на піку своєї кар'єри і стане величезним посиленням, хоча я розумію, що остаточне рішення буде залежати від Бразильської Конфедерації, ПСЖ і самого гравця", – цитує тренера sport.es.

Неймар вже брав участь в Олімпійських іграх 2012 і 2016 років. У Лондоні Бразилія стала срібним призером, а на домашніх Іграх в Ріо Неймар і компанія завоювали золоті медалі.

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