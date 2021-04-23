Неймар може поїхати на Олімпіаду в Токіо разом з гравцями Шахтаря

Знаменитий бразильський нападаючий Неймар може знову виступити на Олімпійських іграх в Токіо. Головний тренер олімпійської збірної Андре Жардім хоче включити нападника Парі Сен-Жермен в заявку на турнір. Відзначимо, що в Японію також можуть поїхати гравці Шахтаря, Додо, Майкон, Тете і Маркос Антоніо.
Читайте також: З'явилися фото колишньої дівчини Неймара в кабінці для переодягання на пляжі
"Без сумніву, Неймар входить в мої плани, оскільки ми з самого початку планували зібрати команду з найсильніших гравців. Неймар – головний гравець збірної, найкращий бразильський футболіст, і може вирішити результат будь-якого матчу.
Він знаходиться на піку своєї кар'єри і стане величезним посиленням, хоча я розумію, що остаточне рішення буде залежати від Бразильської Конфедерації, ПСЖ і самого гравця", – цитує тренера sport.es.
Неймар вже брав участь в Олімпійських іграх 2012 і 2016 років. У Лондоні Бразилія стала срібним призером, а на домашніх Іграх в Ріо Неймар і компанія завоювали золоті медалі.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк