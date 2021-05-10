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Петиція про скасування Олімпіади-2020 набирає підписи з рекордними темпами

10 травня, 12:34

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Японці виступають проти проведення Олімпійських і Паралімпійських ігор в Токіо через пандемію коронавіруса, яка до сих пір триває. Онлайн-петиція збирає підписи з рекордною швидкістю

Фото: Kyodo. Kyodo/via REUTERS

Фото: Kyodo. Kyodo/via REUTERS

Онлайн-петиція із закликом скасувати Олімпійські і Паралімпійські ігри в Токіо рекордними темпами зібрала понад 300 тисяч підписів і кількість голосів щохвилини зростає. Ігри повинні пройти в столиці Японії з 23 липня по 8 серпня.

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У петиції, адресованої президенту Міжнародного олімпійського комітету Томасу Баху, прем'єр-міністру Японії Йосіхіде Суга і іншим представникам організаторів, йдеться, що Ігри не повинні проводитися для захисту життя людей в умовах глобальної кризи в галузі охорони здоров'я, повідомляє агентство Kyodonews.

"З урахуванням обставин, в яких ми знаходимося, малоймовірно, що Олімпійські ігри в Токіо можна буде провести безпечно. З огляду на брак медичних ресурсів, від якого страждають Токіо і решта Японії, проведення Ігор викличе побоювання і страх у медичних працівників та громадян країни", – йдеться в описі петиції.

Згідно Change.org, антиолімпійська петиція отримала підтримку швидше, ніж будь-яка інша з моменту запуску японської версії платформи в 2012 році. Раніше ми писали, що Японія посилює правила для олімпійців. Як будуть жити атлети в Токіо.

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