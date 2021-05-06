"Це нечесно!" Вперше в історії на Олімпіаді виступить трансгендер

Штангістці Лорел Габбард – 43 роки. Вона з Нової Зеландії. Суперниці пов'язують її успіхи з "чоловічим" тілом, проте Міжнародний олімпійський комітет вважає, що все – законно

Трансгендер Лорел Габбард / Фото: Reuters

Важкоатлетка з Нової Зеландії Лорел Габбард стане першим трансгендером в історії Олімпійських ігор.

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Про це повідомляє The Guardian.

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Напередодні, після скасування кількох змагань через коронавірус, були затверджені нові правила відбору. Згідно з вимогами, Габбард кваліфікувалася на Олімпіаду в Токіо, яка відбудеться з 23 липня по 8 серпня.

У 43 роки Лорел стане найстаршою важкоатлеткою в Токіо. Більш того, виходячи зі свого поточного результату (285 кг), вона зможе претендувати на медаль в категорії "87 плюс".

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Відзначимо, що десять років тому Лорел Габбард була Гевіном Хаббардом. Гевін, син колишнього мера Окленда, вважався одним з провідних важкоатлетів-чоловіків Нової Зеландії, хоча на міжнародному рівні особливих успіхів не досяг. У 35 років Гевін завершив кар'єру і почав працювати в місцевій федерації важкої атлетики.

А потім вирішив змінити стать.

Після зміни статі вікова штангістка Лорел Габбард несподівано завоювала "срібло" чемпіонату світу-2017, а потім виграла Тихоокеанські ігри.

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Медалі були завойовані згідно з усіма правилами – Габбард виконала вимоги МОК щодо генної терапії. Хоча шоковані суперниці вважають, що це нечесно. Вони впевнені, що успіхи Лорел пов'язані з її чоловічим тілом, яке майже не змінилося після операції зі зміни статі.

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