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Учасників Олімпіади-2020 будуть прищеплювати двома вакцинами

6 травня, 16:54

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Всі спортсмени на Олімпіаді-2020 провакциновані. МОК уклала угоди з двома виробниками про пожертвування дох вакцини проти коронавируса

Підготовка до Олімпіади-2020 в Токіо

Підготовка до Олімпіади-2020 в Токіо / Фото: Reuters

Міжнародний олімпійський комітет оголосив про підписання Меморандуму про взаєморозуміння з Pfizer Inc. і BioNTech SE про передачу доз вакцини проти COVID-19 для учасників Олімпіади і Паралімпіади в Токіо.

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"Це пожертвування вакцини – ще один інструмент в нашому наборі заходів, який допоможе зробити Олімпійські і Паралімпійські ігри в Токіо 2020 безпечними для всіх учасників, а також проявити солідарність з нашими люб'язними господарями з Японії", – сказав президент МОК Томас Бах, якого цитує офіційний сайт МОК.

Раніше ми писали, що Японія посилює правила для олімпійців. Як будуть жити атлети в Токіо. Спортсмени проходитимуть кожен день тест на коронавірус, їстимуть тільки в спецмісцях і не зможуть користуватися громадським транспортом.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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