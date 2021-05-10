Петиция об отмене Олимпиады-2020 набирает подписи с рекордными темпами

Японцы выступают против проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио из-за продолжающейся пандемии коронавируса. Онлайн-петиция собирает подписи с рекордной скоростью

Фото: Kyodo. Kyodo/via REUTERS

Онлайн-петиция с призывом отменить Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио рекордными темпами собрала более 300 тысяч подписей и количество голосов ежеминутно растет. Игры должны пройти в столице Японии с 23 июля по 8 августа.

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В петиции, адресованной президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху, премьер-министру Японии Ёсихидэ Суга и другим представителям организаторов, говорится, что игры не должны проводиться для защиты жизни людей в условиях глобального кризиса в области здравоохранения, сообщает агентство Kyodonews.

"С учетом обстоятельств, в которых мы находимся, маловероятно, что Олимпийские игры в Токио можно будет провести безопасно. Учитывая нехватку медицинских ресурсов, от которой страдают Токио и остальная часть Японии, проведение Игр вызовет опасения и страх у медицинских работников и граждан страны", – говорится в описании петиции.

Согласно Change.org, антиолимпийская петиция получила поддержку быстрее, чем любая другая с момента запуска японской версии платформы в 2012 году. Ранее мы писали, что Япония ужесточает правила для олимпийцев. Как будут жить атлеты в Токио.

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