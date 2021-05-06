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Участников Олимпиады-2020 будут прививать двумя вакцинами

6 мая, 16:54

Александр Трикиша Александр Трикиша

Все спортсмены на ОЛимпиаде-2020 будут провакцинированы. МОК заключила соглашения с двумя производителями о пожертвовании дох вакцины против коронавируса

Подготовка к Олимпиаде-2020 в Токио

Подготовка к Олимпиаде-2020 в Токио / Фото: Reuters

Международный олимпийский комитет объявил о подписании Меморандума о взаимопонимании с Pfizer Inc. и BioNTech SE о передаче доз вакцины против COVID-19 для участников Олимпиады и Паралимпиады в Токио.

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"Это пожертвование вакцины – еще один инструмент в нашем наборе мер, который поможет сделать Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио 2020 безопасными для всех участников, а также проявить солидарность с нашими любезными хозяевами из Японии", – сказал президент МОК Томас Бах, которого цитирует официальный сайт МОК.

Ранее мы писали, что Япония ужесточает правила для олимпийцев. Как будут жить атлеты в Токио. Спортсмены будут проходить каждый день тест на коронавирус, есть только в спецместах и не смогут пользоваться общественным транспортом.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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