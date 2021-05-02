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Секс-символ украинского спорта выиграла золото в Португалии, уничтожив каратистку из Египта

2 мая, 23:35

Олег Люлька Олег Люлька

Вместе с победой на престижных соревнованиях Анжелика Терлюга застолбила за собой право представлять Украину на предстоящей Олимпиаде в Токио

Анжелика Терлюга

Анжелика Терлюга / Фото: Instagram

Украинская каратистка Анжелика Терлюга выиграла "золото" на этапе Karate1 Premier League в Португалии в категории 55 кг. В финале престижного турнира 29-летняя одесситка одолела Яссмин Аттию из Египта – 6:0.

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Примечательно, что последние секунды боя деморализованная соперница Анжелики провела с обреченно опущенными руками, понимая, что ничего ей уже не светит. Это показатель величия Терлюги!

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Отметим, что другой представитель Украины на этих соревнованиях, Станислав Горуна, завоевал "бронзу" в весе до 75 кг.

По результатам турнира в Португалии Терлюга и Горуна квалифицировались на Олимпиаду в Токио.

Напомним, что буквально две недели назад трехкратная победительница чемпионата Европы по карате Анжелика Терлюга обручилась с Владимиром Зарецким – также каратистом. Как видим, грядущие изменения в личной жизни не только не отвлекли девушку от спорта, но и, наоборот, мотивировали ее на еще один успех.

Добавим, что Анжелика является одним из секс-символов украинского спорта. Полюбуйтесь этой красоткой вне спорта.

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