Українська
$ 27,75
33,64
  1. Новости спорта
  2. Новости спорта

15-летний украинец прыгнул с 10 метров и вырвал путевку на Олимпиаду в Токио

1 мая, 16:58

Елена Павлова Елена Павлова

Призеры чемпионата Европы по прыжкам в воду Алексей Середа и Олег Сербин, которые были молодыми участниками финала Кубка мира в Японии, остановились в шаге от медали

Первый день лицензионного Кубка мира по прыжкам в воду в Токио открывали синхронные дуэты. И Украине улыбнулась удача на мужской 10-метровой вышке. Ранее мы сообщали, что турнир в Японии – последний шанс прыгунов зацепиться за Олимпиаду-2020.

Реклама

На вышке за олимпийскую лицензию боролись серебряные призеры чемпионата Европы по прыжкам в воду 15-летний Алексей Середа и 19-летний Олег Сербин, которые были молодыми участниками финала. В итоге украинцам совсем немного не хватило, чтобы подняться на пьедестал почета – 0,27 балла отделили наших спортсменов от бронзовой медали.

Тем не менее Алексей и Олег были довольны своим выступлением, поскольку показали хорошие прыжки за три месяца до Олимпиады, а также сумели достичь цели и получить лицензию на Игры-2020. А на соревнованиях в Токио конкуренцию украинцам составят дуэты из Китая, Японии, Великобритании, России, Мексики, Канады и Кореи.

В тренде
"Жить в СССР было неплохо": Андрей Шевченко вспомнил детство
Андрей Шевченко

Читайте также: 15-летний "прыгучий" вундеркинд из Украины побеждает с космическим отрывом

Реклама

После этого пропуска у сборной Украины по прыжкам в воду уже 5 лицензий на Олимпийские игры-2020. При этом 4 – в индивидуальных видах программы: прыжки с 3-метрового трамплина (женщины, мужчины) и вышки (женщины, мужчины). Максимальное количество олимпийских пропусков, которые можно получить, – 12.

Ранее украинским олимпийцам начали колоть китайскую вакцину.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

"Они меня мучили!" Дарья Белодед лишилась четырех зубовДругие
Юлия Левченко в бикини: от этих кадров вам станет жаль секс-символ украинского спорта
Юлия Левченко в бикини: от этих кадров вам станет жаль секс-символ украинского спортаДругие
Химия довела до того, что мне было все равно: украинская гимнастка борется с опухолью
Химия довела до того, что мне было все равно: украинская гимнастка борется с опухольюДругие
Баюл помолодела после скандалов с Россией: свежее фото легенды
Баюл помолодела после скандалов с Россией: свежее фото легендыДругие
Нет – сексуализации женщин! Гимнастка удивила своей одеждой на чемпионате Европы
Нет – сексуализации женщин! Гимнастка удивила своей одеждой на чемпионате ЕвропыДругие
АСЖУ выберет лучших 7 мая на церемонии
АСЖУ выберет лучших 7 мая на церемонии "Лучшие спортивные медиа Украины 2020"Другие

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять