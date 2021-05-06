"Это нечестно!" Впервые в истории на Олимпиаде выступит трансгендер

Штангистке Лорел Хаббард – 43 года. Она из Новой Зеландии. Соперницы связывают ее успехи с "мужским" телом, однако Международный олимпийский комитет считает, что все – законно

Трансгендер Лорел Хаббард / Фото: Reuters

Тяжелоатлетка из Новой Зеландии Лорел Хаббард станет первым трансгендером в истории Олимпийских игр.

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Об этом сообщает The Guardian.

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Накануне, после отмены нескольких соревнований из-за коронавируса, были утверждены новые правила отбора. Согласно требованиям, Хаббард квалифицировалась на Олимпиаду в Токио, которая пройдет с 23 июля по 8 августа.

В 43 года Лорел станет самой возрастной тяжелоатлеткой в Токио. Более того, исходя из своего текущего результата (285 кг) она сможет претендовать на медаль в категории "87 плюс".

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Отметим, что десять лет назад Лорел Хаббард была Гэвином Хаббардом. Гэвин, сын бывшего мэра Окленда, считался одним из ведущих тяжелоатлетов-мужчин Новой Зеландии, хотя на международном уровне особых успехов не добился. В 35 лет Гэвин завершил карьеру и стал работать в местной федерации тяжелой атлетики.

А потом решил сменить пол.

После смены пола возрастная штангистка Лорел Хаббард неожиданно завоевала "серебро" чемпионата мира-2017, а потом выиграла Тихоокеанские игры.

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Медали были завоеваны по всем правилам – Хаббард выполнила требования МОК относительно генной терапии. Хотя шокированные соперницы считают, что это нечестно. Они уверены, что успехи Лорел связаны с ее мужским телом, которое практически не поменялось после операции по смене пола.

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