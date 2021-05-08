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Ось це дівчина! Королева лиж боролася за літню Олімпіаду в бігу на 10 000

8 травня, 17:18

Олена Павлова Олена Павлова

Олімпійській чемпіонці з Норвегії Терезі Йохауг не вистачило зовсім трохи, щоб виконати норматив для участі в Іграх-2020 у Токіо

Терезе Йохауг

Терезе Йохауг / Фото: Instagram

Сьогодні титулована норвезька лижниця Тереза Йохауг взяла участь у олімпійській кваліфікації в бігу на 10 000 м. Олімпійській чемпіонці та 14-кратній чемпіонці світу на снігу дуже хотілося виступити і на літніх Іграх-2020 в Токіо.

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У підсумку до заповітної путівки на японську Олімпіаду 32-річній Терезі не вистачило всього вісім секунд. Кваліфікаційний норматив – 31.25,00, а лижниця подолала дистанцію з часом – 31.32,88. Раніше особистий рекорд норвежки в бігу на 10 000 м становив 31.40,67.

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Йохауг показала другий результат у своєму в забігу, а перемогу святкувала легкоатлетка, що спеціалізується в бігу на довгі дистанції, Кароліне Гровдаль – 30.50,84. Кароліне – бронзовий призер чемпіонатів Європи 2016 і 2018 років.

У серпні 2019 року Йохауг виграла чемпіонат Норвегії на 10 000 м, встановивши рекорд турніру (32.20,87). Вона відібралась на чемпіонат Європи-2020 року, але він був скасований.

Нагадаємо, у вересні 2016 року в допінг-пробі Йохауг був виявлений анаболічний стероїд клостебол. За словами спортсменки, заборонений препарат потрапив в її організм з бальзамом для лікування губ, який їй видав лікар команди.

Відео: Instagram

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