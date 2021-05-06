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Їй медалей мало? Знаменита лижниця зібралася на літню Олімпіаду

6 травня, 14:04

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

14-разова чемпіонка світу норвежка Тереза Йохауг має намір пробитися на літні Олімпійські ігри в Токіо в бігу на 10 000 метрів

Знаменита норвезька лижниця, олімпійська чемпіонка і 14-разова чемпіонка світу, Тереза Йохауг хоче пробитися на літні Олімпійські ігри в Токіо. 8 травня в Осло 32-річна Тереза візьме участь в кваліфікаційному забігу на 10 000 метрів.

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"З'явилася, мабуть, єдина можливість пробігти 10 000 м у цьому році, і Тереза вирішила спробувати. Виконати норматив – це мета, до якої вона прагне", – цитує менеджера лижниці Йорна Ернста NRK .

У серпні 2019 року Йохауг виграла чемпіонат Норвегії на 10 000 м, встановивши рекорд турніру (32:20,87). Вона відібралася на чемпіонат Європи-2020, але він був скасований.

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Нагадаємо, у вересні 2016 року в допінг-пробі Йохауг був виявлений анаболічний стероїд клостебол. За словами спортсменки, заборонений препарат потрапив в її організм з бальзамом для лікування губ, який їй видав лікар команди.

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