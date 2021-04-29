Японія посилює правила для олімпійців. Як будуть жити атлети в Токіо

Спортсмени будуть проходити кожен день тест на коронавірус, їсти тільки в спецмісцях і не зможуть користуватися громадським транспортом

Учасникам змагань в Токіо нагадують про масках / Фото: Reuters

Організатори Олімпіади-2020 і Міжнародний олімпійський комітет опублікували новий звід правил, для спортсменів, які влітку приїдуть в Токіо. Згідно з правилами, спортсменам рекомендується носити маску завжди, крім змагань, тренувань, прийому їжі, сну і інтерв'ю. У масках атлети будуть на церемоніях нагородження. Як буде проходити парад команд на відкритті і закритті Ігор буде вирішено пізніше.

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Ось витяг ключових моментів з нових правил для спортсменів:

Всі спортсмени повинні пройти два тести COVID-19 перед вильотом до Японії.

Спортсмени та всі, хто знаходиться в безпосередній близькості від спортсменів, будуть проходити тестування щодня.

Всі інші учасники Ігор будуть проходити тестування щодня протягом трьох днів після прибуття. Після перших трьох днів і протягом всього перебування в країні вони будуть проходити тестування регулярно, виходячи з оперативного характеру їх ролі і рівня контакту зі спортсменами.

Всі учасники Ігор повинні мінімізувати контакти в радіусі одного метра з учасниками Ігор, які вже знаходяться в Японії більше 14 днів і японськими жителями.

Всі атлети повинні використовувати тільки спеціальні автомобілі Ігор, їм не дозволяється користуватися громадським транспортом.

Всі учасники Ігор повинні їсти тільки в обмежених місцях, де діють заходи протидії COVID-19, включаючи заклади громадського харчування в місцях проведення Ігор, ресторани в місцях проживання, а також в своїх номерах, використовуючи обслуговування в номерах або доставку їжі.

Близькими контактами вважаються особи, які мають тривалий контакт (протягом 15 хвилин або більше) з людиною, у якої підтверджений позитивний тест на COVID-19, на відстані одного метра, без маски.

Спортсмени, які вступили в тісний контакт з людиною з позитивним діагнозом COVID-19, будуть допущені до участі тільки після того, як вони самі зроблять тест, і результат виявиться негативним.

Раніше ми писали, що в Японії посилюють заходи в боротьбі з коронавірусом. Три префектури разом з Токіо закривають на карантин.

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