Чи є життя в бульбашці? Ми подивилися на спорт постковідного формату

У Києві стартував чемпіонат Європи з бадмінтону, спортсмени борються за олімпійські путівки і дають інтерв'ю через скло

"Цей день настав!" – слова президента Федерації бадмінтону України Олексія Дніпрова могли б хором повторити тисячі любителів бадмінтону в Палаці спорту. Могли б, якби не карантин...

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Сьогодні в Києві стартував чемпіонат Європи з бадмінтону, він же кваліфікаційний олімпійський турнір. Потрібно набирати рейтингові очки, які потім перетворяться в путівку на Ігри-2020 в Токіо. Змагання повинні були пройти ще рік тому, але пандемія зрушила терміни. І як тепер виявилося, змінила і сам формат. Чемпіонат проходить в так званому "бАблі" – bubble (з англійської – бульбашка).

Ми сходили на Євро, щоб подивитися – чи є життя в бульбашці.

три зони

Київський Палац спорту поділений на три зони – зелена, помаранчева і червона.

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Зелена зона для спортсменів. На турнір до Києва приїхали 220 бадмінтоністів з 36 країн. До старту ЧЄ кожен здав два тести на COVID-19. Лише один виявився позитивним. Спортсмен з Данії пішов на самоізоляцію.

Тепер до кінця чемпіонату спортсмени не контактують із зовнішнім світом, щоб не підхопити коронавірус.

У помаранчевій зоні працює технічний персонал.

У червоній зоні – журналісти.

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Через карантин у столиці – вболівальників на трибунах немає. Хоча, напевно, і для них би зробили окрему зону. Наприклад, жовту чи синю.

Всі три зони не перетинаються між собою. Як брати післяматчеві інтерв'ю? Тут дуже круте рішення від організаторів. Спортсмени стоять за склом. Спочатку дають коментар міжнародному транслятору, який також знаходиться в зеленій зоні.

А потім відповідають на питання інших журналістів.

Є підозра, що за таким принципом буде преса працювати і на Олімпійських іграх в Токіо.

Чотири корти

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Палац спорту поділений на чотири корти, де одночасно проходять поєдинки. На величезному екрані – рахунки всіх матчів.

Відкривала турнір українка Наталія Войцех. У трьох сетах вона обіграла швейцарку Дженджіру Стадельманн – 19:21, 21:15, 21:17.

"Коли виступаєш вдома – не можеш дати собі слабинку. Я дуже рада, що вдалося почати чемпіонат Європи з перемоги", – зізналася після матчу Войцех.

За словами Наталії, її завдання – пробитися на Олімпійські ігри. Якщо не вдасться пройти кваліфікаційний бар'єр, то, швидше за все, вона завершить кар'єру.

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