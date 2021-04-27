Есть ли жизнь в пузыре? Мы посмотрели на спорт постковидного формата

В Киеве стартовал чемпионат Европы по бадминтону, спортсмены борются за олимпийские путевки и дают интервью через стекло

"Этот день настал!" – слова президента Федерации бадминтона Украина Алексея Днепрова могли бы хором повторить тысячи любителей бадминтона во Дворце спорта. Могли бы, если бы не карантин...

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Сегодня в Киеве стартовал чемпионат Европы по бадминтону, он же квалификационный олимпийский турнир. Нужно набирать рейтинговые очки, которые потом превратятся в путевку на Игры-2020 в Токио. Соревнования должны были пройти еще год назад, но пандемия сдвинула сроки. И как теперь оказалось, изменила и сам формат. Чемпионат проходит в так называемом "бАбле" – bubble (с английского – пузырь).

Мы сходили на Евро, чтобы посмотреть – есть ли жизнь в пузыре.

Три зоны

Киевский Дворец спорта поделен на три зоны – зеленая, оранжевая и красная.

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Зеленая зона для спортсменов. На турнир в Киев приехали 220 бадминтонистов из 36 стран. До старта ЧЕ каждый сдал два теста на COVID-19. Лишь один оказался положительным. Спортсмен из Дании ушел на самоизоляцию.

Теперь до конца чемпионата спортсмены не контактируют с внешним миром, дабы не подхватить коронавирус.

В оранжевой зоне работает технический персонал.

В красной зоне – журналисты.

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Из-за карантина в столице – болельщиков на трибунах нет. Хотя, наверное, и для них бы сделали отдельную зону. Например, желтую или синюю.

Все три зоны не пересекаются между собой. Как брать послематчевые интервью? Тут очень крутое решение от организаторов. Спортсмены стоят за стеклом. Сначала дают комментарий международному транслятору, который также находится в зеленой зоне.

А потом отвечают на вопросы других журналистов.

Есть подозрение, что по такому принципу будет пресса работать и на Олимпийских играх в Токио.

Четыре корта

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Дворец спорта поделен на четыре корта, где одновременно проходят поединки. На огромном экране – счета всех матчей.

Открывала турнир украинка Наталия Войцех. В трех сетах она обыграла швейцарку Дженджиру Стадельманн – 19:21, 21:15, 21:17.

"Когда выступаешь дома – не можешь дать себе слабинку. Я очень рада, что удалось начать чемпионат Европы с победы", – призналась после матча Войцех.

По словам Наталии, ее задача – пробиться на Олимпийские игры. Если не удастся пройти квалификационный барьер, то, скорее всего, она завершит карьеру.

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