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У Токіо оголосили надзвичайну ситуацію через коронавірус за три місяці до Олімпіади

24 квітня, 12:10

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

В Японії посилюють заходи в боротьбі з коронавірусів. Три префектури разом з Токіо закривають на карантин, а до старту Олімпіади залишається всього три місяці

Фото: REUTERS/Androniki Christodoulou

Фото: REUTERS/Androniki Christodoulou

Прем'єр-міністр Японії Есіхіде Суга оголосив про надзвичайний стан в Токіо і трьох найближчих префектурах за три місяці до старту Олімпійських ігор. Нові обмеження вступлять в силу 25 квітня і будуть діяти до 11 травня.

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Влада Токіо, Осаки, Кіото і Хиого можуть розпорядитися про тимчасове закриття торгових центрів або закладів громадського харчування, повідомляє vozpopuli.com.

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Радник японського уряду лікар Сігеру Омі заявив, що надзвичайний стан може бути продовжений, якщо ситуація не покращиться в достатній мірі. Це третій надзвичайний стан в районі, де проживає чверть населення країни. Нагадаємо, Японія збирається провести Олімпіаду без глядачів.

Раніше ми писали, що гімном Росії на Олімпіадах буде класична музика українця. Російських спортсменів на Олімпійських іграх в Токіо в 2021 році і в Пекіні в 2022 році будуть нагороджувати золотими медалями під музику Петра Чайковського.

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карантин Токіо Олімпіада-2020

Джерело: Сегодня|Спорт

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