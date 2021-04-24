У Токіо оголосили надзвичайну ситуацію через коронавірус за три місяці до Олімпіади

Фото: REUTERS/Androniki Christodoulou
Прем'єр-міністр Японії Есіхіде Суга оголосив про надзвичайний стан в Токіо і трьох найближчих префектурах за три місяці до старту Олімпійських ігор. Нові обмеження вступлять в силу 25 квітня і будуть діяти до 11 травня.
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Влада Токіо, Осаки, Кіото і Хиого можуть розпорядитися про тимчасове закриття торгових центрів або закладів громадського харчування, повідомляє vozpopuli.com.
Радник японського уряду лікар Сігеру Омі заявив, що надзвичайний стан може бути продовжений, якщо ситуація не покращиться в достатній мірі. Це третій надзвичайний стан в районі, де проживає чверть населення країни. Нагадаємо, Японія збирається провести Олімпіаду без глядачів.
Раніше ми писали, що гімном Росії на Олімпіадах буде класична музика українця. Російських спортсменів на Олімпійських іграх в Токіо в 2021 році і в Пекіні в 2022 році будуть нагороджувати золотими медалями під музику Петра Чайковського.
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