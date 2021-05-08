У Зінченка був віщий сон перед пенальті: "Мене змія вкусила в те місце, куди влучив м'яч"

Українець поділився містичною передісторією поєдинку з ПСЖ, в якому суддя спершу призначив 11-метровий за нібито фол з боку Олександра, а потім скасував

Олександр Зінченко / Фото: Reuters

Перед матчем-відповіддю 1/2 Ліги чемпіонів з ПСЖ українському легіонеру Манчестер Сіті Олександру Зінченку приснився віщий сон, пов'язаний з пенальті, яке було призначено на початку поєдинку в ворота його команди, але після перегляду VAR скасовано.

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Нагадаємо, вже на 7-й хвилині зустрічі МанСіті – ПСЖ (2:0) нідерландський рефері Бьорн Кейперс вказав на позначку, вирішивши, що Зінченко зіграв рукою в своєму штрафному майданчику, хоча сам Олександр запевняв, що підстав для 11-метрового не було. І відеоповтори підтвердили його правоту.

"Я був на мільйон відсотків переконаний, що пенальті не буде, оскільки є VAR. Я чудово розумів, куди м'яч влучив, там ситуація була висмоктана з пальця".

"Наймістичніший збіг, що за кілька днів до самої гри мені приснився сон – я рятую свого собаку від змії, постраждав, а мене змія вкусила в те місце, куди влучив м'яч. Містика – люди можуть повірити чи ні, але я такого ще не бачив".

"Ситуація в тому моменті була така – була подача, я ухилився, м'яч поцілив у спину, а я вже побіг відкриватися і дивлюся, що суддя ставить пенальті. Я відразу сказав, що це неможливо. Після того як пенальті скасували, я підбіг до лайнсмена і сказав: "Я розумію, що головний суддя міг не бачити епізод, але ви повинні підказати йому", – на що він мені нічого не відповів", – розповів Зінченко YouTube-каналові своєї дружини журналістки Влади Седан.

Нагадаємо, після скасування того пенальті Зінченко взяв участь у двох голах МанСіті в ворота ПСЖ (2:0), які принесли його клубу першу в історії путівку до фіналу Ліги чемпіонів. 29 травня "містяни" зіграють з Челсі.

Цікаво, що в репетиції фіналу ЛЧ, яка відбулася в рамках АПЛ 8 травня, Манчестер Сіті програв Челсі 1:2.

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Огляд матчу МанСіті – ПСЖ (2:0)