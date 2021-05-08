Тухель робить другу підніжку Гвардіолі: Челсі на останніх хвилинах дотиснув Сіті

Лондонський клуб не дозволив Манчестер Сіті достроково стати чемпіоном Англії в матчі з незабитим пенальті і двома скасованими голами в ворота городян

Манчестер Сіті - Челсі / Фото: Reuters

В рамках 35-го туру чемпіонату Англії сталася репетиція фіналу Ліги чемпіонів. І Манчестер Сіті вдома програв лондонському Челсі – 1:2. При цьому в разі перемоги "городяни" достроково ставали б чемпіонами Англії. Відрив від Манчестер Юнайтед, у якого є тепер дві гри в запасі, міг скласти непереборні 16 очок.

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Перший гол у цьому поєдинку був забитий під завісу першого тайму. На 44-й хвилині захисник гостей Андреас Крістенсен, перебуваючи біля власного штрафного, програв м'яч Габріелю Жезусу, який відпасував в центр штрафного, де спритний Рахім Стерлінг переправив м'яч у вже порожні пороти.

Манчестер Сіті – Челсі / Фото: Reuters

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На першій доданій до першого тайму хвилині МанСіті міг збільшити перевагу, коли півзахисник гостей Біллі Гілмор в своєму штрафному корпусом зачепив Жезуса, а суддя поставив пенальті. Однак Серхіо Агуеро вирішив бити в стилі Паненки, і вийшло це вкрай невдало. Воротар Челсі Едуард Менді легко забрав м'яч у руки.

А на 63-й хвилині лондонці зіпсували настрій Сіті. Півзахисник гостей Хакім Зіеш, перебуваючи біля лінії штрафного, отримав передачу від капітана Челсі Аспілікуети і класно пробив низом в ближній кут, зрівнявши рахунок. На 79-й хвилині у ворота "городян" забив Тімо Вернер, але зробив це з офсайду. А потім з цієї ж причини не зарахували гол Хадсона-Одоі.

Однак на 93-й хвилині Челсі вирвав перемогу завдяки удару Маркоса Алонсо. Томас Тухель вже вибив Сіті з Кубка Англії, тепер переграв Пепа Гвардіолу в чемпіонаті. А попереду – фінал Ліги чемпіонів 29 травня.

Український захисник "городян" Олександр Зінченко не потрапив до стартового складу на цей матч. Його місце на лівому фланзі зайняв Бенжамен Менді. Українець вийшов на заміну вже на 80-й хвилині.

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Нагадаємо, що Зінченко близький вже до третього чемпіонського титулу в Англії разом з Манчестером. До цього він перемагав у Прем'єр-лізі 2018-го і 2019 року. За три тури до кінця першості перевага Сіті над МЮ становить 14 очок. Але у "Дияволів" два матчі в запасі.

Дивіться, як Манчестер Сіті вийшов до фіналу Ліги чемпіонів