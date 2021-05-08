Хто так б'є? Ганебне пенальті кума Мессі в матчі МанСіті – Челсі

Аргентинський одноклубник Олександра Зінченка Серхіо Агуеро став об'єктом для насмішок, невдало виконавши "паненку" в матчі-репетиції фіналу Ліги чемпіонів

Незабитий пенальті Агуеро / Фото: Reuters

Нападник Манчестер Сіті Серхіо Агуеро зганьбився в суботньому матчі чемпіонату Англії з Челсі, невдало виконавши пенальті. І це при тому, що лише напередодні схожий епічний фейл був зафіксований в Румунії.

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На останніх секундах першого тайму поєдинку на "Етіхаді", за рахунку 1:0 на користь МанСіті, півзахисник гостей Біллі Гілмор у власному штрафному майданчику корпусом зачепив форварда "містян" Габріела Жезуса, і суддя негайно вказав на позначку.

Пенальті пішов пробивати кум Ліонеля Мессі – Серхіо Агуеро. І зробив це – гірше не вигадаєш. Аргентинський одноклубник Олександра Зінченка виконав "паненку", але удар підсіканням видався відверто слабким, і воротар Челсі Едуард Менді, зумівши швидко встати з колін, легко забрав м'яч у руки.

Відзначимо, що стиль пробиття "паненки" названий на честь відомого футболіста Антоніна Паненки. У фіналі чемпіонату Європи-1976 між Чехословаччиною та ФРН Антонін у такий спосіб реалізував вирішальний 11-метровий удар і приніс Чехословаччині золоті медалі.

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В Україні "паненка" стала популярною після ЧС-2006. В 1/8 фіналу Артем Мілевський таким же чином реалізував пенальті в післяматчевій серії зі Швейцарією, змусивши посивіти половину уболівальників "синьо-жовтих".

До речі, раніше стало відомо, що після завершення сезону Агуеро покине Манчестер Сіті і, не виключено, перебереться до Барселони. На згадку ж про Серхіо поруч з домашнім стадіоном "містян" встановлять статую. Якщо, звісно, після цього фейлу не передумають...

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