11 мільйонів бонусом пообіцяли гравцям Челсі, а Манчестеру за перемогу в ЛЧ – ще більше

Власники англійських клубів пообіцяли своїм футболістам великі гроші за виграний фінал в Стамбулі 29 травня. Ось тільки в Сіті не збираються ділити гроші порівну

Челсі - Манчестер Сіті / Фото: Reuters

Фіналісти нинішнього розіграшу Ліги чемпіонів англійські гранди Челсі і Манчестер Сіті у разі перемоги в турнірі 29 травня отримають кругленьку суму у вигляді бонусів. А в Англії вимагають перенести фінал Ліги чемпіонів до Лондона.

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Футболісти лондонського клубу можуть отримати близько 11 мільйонів фунтів цього сезону – повідомляє Daily Mail. Гравцям належить п'ять мільйонів фунтів за вихід у фінал Ліги чемпіонів. У разі перемоги в турнірі гравцям належить ще п'ять мільйонів фунтів. А якщо Челсі вдасться обіграти Лестер в фіналі Кубка Англії, то футболісти отримають ще один мільйон.

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Всі бонуси порівну діляться між гравцями Челсі. Отже, в разі перемоги в Лізі чемпіонів і Кубку Англії кожен із футболістів Томаса Тухеля отримає приблизно по 500 тисяч фунтів.

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Якщо ж Манчестер Сіті до титулу в Англії виграє ще і Лігу чемпіонів, то гравцям дістанеться близько 15 млн фунтів. Однак у "городян" з кожним футболістом про бонуси в разі досягнення мети домовляються персонально. Наприклад, в разі перемоги в ЛЧ Кевін де Брюйне отримає мільйон фунтів. Решта футболістів отримають близько 600 тисяч. Бонус для гравців, які нечасто грають, буде нижче.

Нагадаємо, що Челсі і Манчестер Сіті зіграють у фіналі Ліги чемпіонів 29 травня на Олімпійському стадіоні в Стамбулі. А в півфіналі Челсі вибив мадридський Реал - 3:1 за сумою двох зустрічей.

Раніше Олександр Зінченко став в один ряд із Шевченком і Тимощуком.

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