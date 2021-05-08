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Тухель делает вторую подножку Гвардиоле: Челси на последних минутах дожал Сити

8 мая, 21:38

Елена Павлова Елена Павлова

Лондонский клуб не позволил Манчестер Сити досрочно стать чемпионом Англии в матче с незабитым пенальти и двумя отмененными голами в ворота горожан

Манчестер Сити - Челси

Манчестер Сити - Челси / Фото: Reuters

В рамках 35-го тура чемпионата Англии произошла репетиция финала Лиги чемпионов. И Манчестер Сити дома проиграл лондонскому Челси – 1:2. При этом в случае победы "горожане" досрочно становились бы чемпионами Англии. Отрыв от Манчестер Юнайтед, у которого есть теперь две игры в запасе, мог составить непреодолимые 16 очков.

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Первый гол в этом поединке был забит под занавес первого тайма. На 44-й минуте защитник гостей Андреас Кристенсен, находясь возле собственной штрафной, проиграл мяч Габриэлю Жезусу, который отпасовал в центр штрафной, где расторопный Рахим Стерлинг переправил мяч в уже пустые порота.

Манчестер Сити – Челси

Манчестер Сити – Челси / Фото: Reuters

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На первой добавленной к первому тайму минуте МанСити мог увеличить преимущество, когда полузащитник гостей Билли Гилмор в своей штрафной корпусом задел Жезуса, а судья поставил пенальти. Однако Серхио Агуэро решил бить в стиле Паненки, и вышло это крайне неудачно. Вратарь Челси Эдуард Менди легко забрал мяч в руки.

А на 63-й минуте лондонцы подпортили настроение Сити. Полузащитник гостей Хаким Зиеш, находясь у линии штрафной, получил передачу от капитана Челси Аспиликуэты и классно пробил низом в ближний угол, сравняв счет. На 79-й минуте в ворота "горожан" забил Тимо Вернер, но сделал это из офсайда. А затем по этой причине не засчитали гол Хадсона-Одои.

Однако на 93-й минуте Челси вырвал победу благодаря удару Маркоса Алонсо. Томас Тухель уже выбил Сити из Кубка Англии, теперь переиграл Пепа Гвардиолу в чемпионате. А впереди – финал Лиги чемпионов 29 мая.

Украинский защитник "горожан" Александр Зинченко не попал в стартовый состав на этот матч. Его место на левом фланге занял Бенжамен Менди. Украинец вышел на замену уже на 80-й минуте.

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Напомним, что Зинченко близок уже к третьему чемпионскому титулу в Англии вместе с Манчестером. До этого он побеждал в Премьер-лиге в 2018-м и 2019 году. За три тура до конца первенства преимущество Сити над МЮ составляет 14 очков. Но у "Дьяволов" два матча в запасе.

Смотрите, как Манчестер Сити вышел в финал Лиги чемпионов

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