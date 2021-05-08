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Кто так бьет? Позорное пенальти кума Месси в матче МанСити – Челси

8 мая, 20:57

Олег Люлька Олег Люлька

Аргентинский одноклубник Александра Зинченко Серхио Агуэро стал объектом для насмешек, неудачно исполнив "паненку" в матче-репетиции финала Лиги чемпионов

Незабитый пенальти Агуэро

Незабитый пенальти Агуэро / Фото: Reuters

Нападающий Манчестер Сити Серхио Агуэро опозорился в субботнем матче чемпионата Англии с Челси, отвратительно исполнив пенальти. А ведь буквально накануне похожий эпический фейл был зафиксирован в Румынии.

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На последних секундах первого тайма поединка на "Этихаде", при счете 1:0 в пользу МанСити, полузащитник гостей Билли Гилмор в собственной штрафной площадке корпусом задел форварда "горожан" Габриэла Жезуса, и судья незамедлительно указал на точку.

Пенальти пошел пробивать кум Лионеля Месси – Серхио Агуэро. И опростоволосился. Аргентинский одноклубник Александра Зинченко исполнил "паненку", но удар подсечкой получился откровенно слабым, и вратарь Челси Эдуард Менди, сумев быстро встать с колен, легко забрал мяч в руки.

Отметим, что стиль пробития "паненки" назван в честь известного футболиста Антонина Паненки. В финале чемпионата Европы-1976 между Чехословакией и ФРГ Антонин таким образом реализовал решающий 11-метровый удар и принес Чехословакии золотые медали.

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В Украине "паненка" стала популярной после ЧМ-2006. В 1/8 финала Артем Милевский таким же способом реализовал пенальти в послематчевой серии со Швейцарией, заставив поседеть половину болельщиков "сине-желтых".

Кстати, ранее стало известно, что после завершения сезона Агуэро покинет Манчестер Сити и, не исключено, переберется в Барселону. В память же о Серхио рядом с домашним стадионом "горожан" установят статую. Если, конечно, после этого фейла не передумают...

Смотрите, как МанСити ранее выбил из ЛЧ ПСЖ

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