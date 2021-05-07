Українська
$ 27,72
33,41

Новости Лиги чемпионов 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. Лига чемпионов 2020/2021

11 миллионов бонусом пообещали игрокам Челси, а Манчестеру за победу в ЛЧ – еще больше

7 мая, 14:10

Елена Павлова Елена Павлова

Владельцы английских клубов пообещали своим футболистам большие деньги за выигранный финал в Стамбуле 29 мая. Вот только в Сити не собираются делить деньги поровну

Челси - Манчестер Сити

Челси - Манчестер Сити / Фото: Reuters

Финалисты нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов английские гранды Челси и Манчестер Сити в случае победы в турнире 29 мая получат кругленькую сумму в виде бонусов. А в Англии требуют перенести финал Лиги чемпионов в Лондон.

Реклама

Футболисты лондонского клуба могут получить порядка 11 миллионов фунтов в этом сезоне – сообщает Daily Mail. Игрокам положено пять миллионов фунтов за выход в финал Лиги чемпионов. В случае победы в турнире игрокам полагается еще пять миллионов фунтов. А если Челси удастся обыграть Лестер в финале Кубка Англии, то футболисты получат еще один миллион.

Читайте также: Хорошая примета: если Челси в финале ЛЧ – там будут и украинцы

Все бонусы поровну делятся между игроками Челси. Таким образом, в случае победы в Лиге чемпионов и Кубке Англии каждый из футболистов Томаса Тухеля получит примерно по 500 тысяч фунтов.

Челси vs Реал
Реклама

Челси vs Реал / Фото: Reuters

В тренде
"Выгнать из сборной Украины!" Малиновский взбесил фолловеров, отметив день рождения с россиянином
Малиновский с Коваленко и Миранчуком

Если же Манчестер Сити к титулу в Англии выиграет еще и Лигу чемпионов, то игрокам достанется около 15 млн фунтов. Однако у "горожан" с каждым футболистом о бонусах в случае достижения цели договариваются персонально. Например, в случае победы в ЛЧ Кевин де Брюйне получит миллион фунтов. Остальные футболисты получат около 600 тысяч. Бонус для игроков, которые нечасто играют, будет ниже.

Напомним, что Челси и Манчестер Сити сыграют в финале Лиги чемпионов 29 мая на Олимпийском стадионе в Стамбуле. А в полуфинале Челси выбил мадридский Реал – 3:1 по сумме двух встреч.

Ранее Александр Зинченко стал в один ряд с Шевченко и Тимощуком.

Смотрите, как Манчестер Сити прошел ПСЖ

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Так бывает, когда играешь против Зинченко. Самый дорогой футболист установил антирекорд
Так бывает, когда играешь против Зинченко. Самый дорогой футболист установил антирекордЛига чемпионов
Такого еще не было! Слезы Зинченко после выхода в финал Лиги чемпионов (фото)
Такого еще не было! Слезы Зинченко после выхода в финал Лиги чемпионов (фото)Лига чемпионов
Реал – Челси: онлайн полуфинала Лиги чемпионов
Реал – Челси: онлайн полуфинала Лиги чемпионовЛига чемпионов
Заткнись! Игрок ПСЖ нагрубил тренеру МанСити
Заткнись! Игрок ПСЖ нагрубил тренеру МанСитиЛига чемпионов
Гол Реала нельзя было засчитывать! В Лиге чемпионов назревает новый скандал
Гол Реала нельзя было засчитывать! В Лиге чемпионов назревает новый скандалЛига чемпионов
Круче некуда: Зинченко вошел в сборную Лиги чемпионов
Круче некуда: Зинченко вошел в сборную Лиги чемпионовЛига чемпионов

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять