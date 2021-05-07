11 миллионов бонусом пообещали игрокам Челси, а Манчестеру за победу в ЛЧ – еще больше

Владельцы английских клубов пообещали своим футболистам большие деньги за выигранный финал в Стамбуле 29 мая. Вот только в Сити не собираются делить деньги поровну

Челси - Манчестер Сити / Фото: Reuters

Финалисты нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов английские гранды Челси и Манчестер Сити в случае победы в турнире 29 мая получат кругленькую сумму в виде бонусов. А в Англии требуют перенести финал Лиги чемпионов в Лондон.

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Футболисты лондонского клуба могут получить порядка 11 миллионов фунтов в этом сезоне – сообщает Daily Mail. Игрокам положено пять миллионов фунтов за выход в финал Лиги чемпионов. В случае победы в турнире игрокам полагается еще пять миллионов фунтов. А если Челси удастся обыграть Лестер в финале Кубка Англии, то футболисты получат еще один миллион.

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Все бонусы поровну делятся между игроками Челси. Таким образом, в случае победы в Лиге чемпионов и Кубке Англии каждый из футболистов Томаса Тухеля получит примерно по 500 тысяч фунтов.

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Если же Манчестер Сити к титулу в Англии выиграет еще и Лигу чемпионов, то игрокам достанется около 15 млн фунтов. Однако у "горожан" с каждым футболистом о бонусах в случае достижения цели договариваются персонально. Например, в случае победы в ЛЧ Кевин де Брюйне получит миллион фунтов. Остальные футболисты получат около 600 тысяч. Бонус для игроков, которые нечасто играют, будет ниже.

Напомним, что Челси и Манчестер Сити сыграют в финале Лиги чемпионов 29 мая на Олимпийском стадионе в Стамбуле. А в полуфинале Челси выбил мадридский Реал – 3:1 по сумме двух встреч.

Ранее Александр Зинченко стал в один ряд с Шевченко и Тимощуком.

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