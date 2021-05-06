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В Англии требуют перенести финал Лиги чемпионов в Лондон

6 мая, 14:30

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Финальный поединок Лиги чемпионов запланирован на 29 мая в Стамбуле, разыграют трофей английские клубы Челси и Манчестер Сити

В Англии призывают УЕФА перенести финал Лиги чемпионов из Турции в Великобританию, так как за трофей поспорят две британские команды – Челси и Манчестер Сити.

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Существует опасение, что из-за ограничений на поездки в условиях пандемии многие болельщики не смогут посетить финал. А если 8 тысяч британских фанатов (столько позволяет квота) отправятся в Турцию, это, по словам английских депутатов, будет насмешкой над правилами самоизоляции. Уровень заражения коронавирусом в Турции – в 12 раз выше, чем в Великобритании.

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Депутат-лейборист Клайв Эффорд заявил, что разрешение английским болельщикам на поездку в Турцию – риск, на который не стоит идти на данном этапе. Его коллега Кевин Бреннан считает, что матч следует перенести в Лондон на "Уэмбли". "Знаю, что это будет ударом для Стамбула, но это определенно безопаснее для британских фанов", – цитирует Бреннана Daily Mail.

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Финал Лиги чемпионов в 2020 году должен был пройти в Стамбуле, но из-за коронавируса его перенесли в Лиссабон. И вот снова пандемия может отобрать у Турции грандиозное событие, которое запланировано на 29 мая.

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