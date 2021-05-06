В Англии требуют перенести финал Лиги чемпионов в Лондон

В Англии призывают УЕФА перенести финал Лиги чемпионов из Турции в Великобританию, так как за трофей поспорят две британские команды – Челси и Манчестер Сити.

Реклама

Читайте также: Хорошая примета: если Челси в финале ЛЧ – там будут и украинцы

Существует опасение, что из-за ограничений на поездки в условиях пандемии многие болельщики не смогут посетить финал. А если 8 тысяч британских фанатов (столько позволяет квота) отправятся в Турцию, это, по словам английских депутатов, будет насмешкой над правилами самоизоляции. Уровень заражения коронавирусом в Турции – в 12 раз выше, чем в Великобритании.

Читайте также: Александр Зинченко стал в один ряд с Шевченко и Тимощуком

В тренде Расписание и результаты 25-го тура чемпионата Украины по футболу

Депутат-лейборист Клайв Эффорд заявил, что разрешение английским болельщикам на поездку в Турцию – риск, на который не стоит идти на данном этапе. Его коллега Кевин Бреннан считает, что матч следует перенести в Лондон на "Уэмбли". "Знаю, что это будет ударом для Стамбула, но это определенно безопаснее для британских фанов", – цитирует Бреннана Daily Mail.

Реклама

Финал Лиги чемпионов в 2020 году должен был пройти в Стамбуле, но из-за коронавируса его перенесли в Лиссабон. И вот снова пандемия может отобрать у Турции грандиозное событие, которое запланировано на 29 мая.