В Англії вимагають перенести фінал Ліги чемпіонів у Лондон

В Англії закликають УЄФА перенести фінал Ліги чемпіонів з Туреччини до Великобританії, оскільки за трофей посперечаються дві британські команди – Челсі і Манчестер Сіті.

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Існує побоювання, що через обмеження на поїздки в умовах пандемії багато вболівальників не зможуть відвідати фінал. А якщо 8 тисяч британських фанатів (стільки дозволяє квота) відправляться в Туреччину, це, за словами англійських депутатів, буде насмішкою над правилами самоізоляції. Рівень зараження коронавірусом в Туреччині – в 12 разів вищий, ніж у Великобританії.

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Депутат-лейборист Клайв Еффорд заявив, що дозвіл англійським уболівальникам на поїздку до Туреччини – ризик, на який не варто йти на даному етапі. Його колега Кевін Бреннан вважає, що матч слід перенести в Лондон на "Уемблі". "Знаю, що це буде ударом для Стамбула, але це безперечно безпечніше для британських фанів", – цитує Бреннана Daily Mail.

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Фінал Ліги чемпіонів у 2020 році повинен був пройти в Стамбулі, але через коронавірус його перенесли в Лісабон. І ось знову пандемія може відібрати у Туреччини грандіозну подію, яка запланована на 29 травня.