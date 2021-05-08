Українська
$ 27,72
33,41

Новости Лиги чемпионов 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. Лига чемпионов 2020/2021

У Зинченко был вещий сон перед пенальти: "Меня змея укусила в то место, куда попал мяч"

8 мая, 22:59

Олег Люлька Олег Люлька

Украинец поделился мистической предысторией поединка с ПСЖ, в котором судья сперва назначил 11-метровый за якобы фол со стороны Александра, а затем отменил

Александр Зинченко

Александр Зинченко / Фото: Reuters

Перед ответным матчем 1/2 Лиги чемпионов с ПСЖ украинскому легионеру Манчестер Сити Александру Зинченко приснился вещий сон, связанный с пенальти, которое было назначено в начале поединка в ворота его команды, но после просмотра VAR отменено.

Реклама

Напомним, уже на 7-й минуте встречи МанСити – ПСЖ (2:0) нидерландский рефери Бьорн Кейперс указал на точку, решив, что Зинченко сыграл рукой в своей штрафной площадке, тогда как сам Александр уверял, что оснований для 11-метрового не было. И видеоповторы подтвердили его правоту.

"Я был на миллион процентов уверен, что пенальти не будет, поскольку есть VAR. Я прекрасно понимал, куда мяч попал, там ситуация была высосана из пальца".

"Самое мистическое совпадение, что за несколько дней до самой игры мне приснился сон – я спасаю свою собаку от змеи, пострадал, а меня змея укусила в то место, куда попал мяч. Мистика – люди могут поверить или нет, но я такого еще не видел".

"Ситуация в том моменте была такая – шла подача, я увернулся, мяч попал в спину, а я уже побежал открываться и смотрю, что судья ставит пенальти. Я сразу сказал, что это невозможно. После того как пенальти отменили, я подбежал к боковому арбитру и сказал: "Я понимаю, что главный судья мог не видеть эпизод, но вы должны подсказать ему", – на что он мне ничего не ответил", – поведал Зинченко YouTube-каналу своей жены журналистки Влады Седан.

Напомним, после отмены того пенальти Зинченко поучаствовал в двух голах МанСити в ворота ПСЖ (2:0), которые принесли его клубу первую в истории путевку в финал Лиги чемпионов. 29 мая "горожане" сыграют с Челси.

Интересно, что в репетиции финала ЛЧ, которая состоялась в рамках АПЛ 8 мая, Манчестер Сити проиграл Челси 1:2.

Реклама

Обзор матча МанСити – ПСЖ (2:0)

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Так бывает, когда играешь против Зинченко. Самый дорогой футболист установил антирекорд
Так бывает, когда играешь против Зинченко. Самый дорогой футболист установил антирекордЛига чемпионов
Такого еще не было! Слезы Зинченко после выхода в финал Лиги чемпионов (фото)
Такого еще не было! Слезы Зинченко после выхода в финал Лиги чемпионов (фото)Лига чемпионов
В России хотят, чтобы Зинченко в случае победы привез к ним трофей Лиги чемпионов
В России хотят, чтобы Зинченко в случае победы привез к ним трофей Лиги чемпионовЛига чемпионов
Заткнись! Игрок ПСЖ нагрубил тренеру МанСити
Заткнись! Игрок ПСЖ нагрубил тренеру МанСитиЛига чемпионов
Круче некуда: Зинченко вошел в сборную Лиги чемпионов
Круче некуда: Зинченко вошел в сборную Лиги чемпионовЛига чемпионов
Александр Зинченко стал в один ряд с Шевченко и Тимощуком
Александр Зинченко стал в один ряд с Шевченко и ТимощукомЛига чемпионов

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять