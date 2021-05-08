У Зинченко был вещий сон перед пенальти: "Меня змея укусила в то место, куда попал мяч"

Украинец поделился мистической предысторией поединка с ПСЖ, в котором судья сперва назначил 11-метровый за якобы фол со стороны Александра, а затем отменил

Александр Зинченко / Фото: Reuters

Перед ответным матчем 1/2 Лиги чемпионов с ПСЖ украинскому легионеру Манчестер Сити Александру Зинченко приснился вещий сон, связанный с пенальти, которое было назначено в начале поединка в ворота его команды, но после просмотра VAR отменено.

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Напомним, уже на 7-й минуте встречи МанСити – ПСЖ (2:0) нидерландский рефери Бьорн Кейперс указал на точку, решив, что Зинченко сыграл рукой в своей штрафной площадке, тогда как сам Александр уверял, что оснований для 11-метрового не было. И видеоповторы подтвердили его правоту.

"Я был на миллион процентов уверен, что пенальти не будет, поскольку есть VAR. Я прекрасно понимал, куда мяч попал, там ситуация была высосана из пальца".

"Самое мистическое совпадение, что за несколько дней до самой игры мне приснился сон – я спасаю свою собаку от змеи, пострадал, а меня змея укусила в то место, куда попал мяч. Мистика – люди могут поверить или нет, но я такого еще не видел".

"Ситуация в том моменте была такая – шла подача, я увернулся, мяч попал в спину, а я уже побежал открываться и смотрю, что судья ставит пенальти. Я сразу сказал, что это невозможно. После того как пенальти отменили, я подбежал к боковому арбитру и сказал: "Я понимаю, что главный судья мог не видеть эпизод, но вы должны подсказать ему", – на что он мне ничего не ответил", – поведал Зинченко YouTube-каналу своей жены журналистки Влады Седан.

Напомним, после отмены того пенальти Зинченко поучаствовал в двух голах МанСити в ворота ПСЖ (2:0), которые принесли его клубу первую в истории путевку в финал Лиги чемпионов. 29 мая "горожане" сыграют с Челси.

Интересно, что в репетиции финала ЛЧ, которая состоялась в рамках АПЛ 8 мая, Манчестер Сити проиграл Челси 1:2.

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Обзор матча МанСити – ПСЖ (2:0)