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Конкурент Зинченко в борьбе за сердце Влады Седан признан лучшим в Украине

7 мая, 13:53

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Форварда львовского Руха Андрея Борячука назвали самым полезным игроком 25-го тура Премьер-лиги: он забил мяч и помог команде отдалиться от зоны вылета

/ Фото: Официальный сайт ФК "Колос" Ковалевка

В среду и четверг в Украине прошел предпоследний тур. По итогам очередных семи матчей эксперты определили лучшего игрока. Им стал 24-летний форвард Руха Андрей Борячук.

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Недавно молодого динамовца назвали лучшим в 23-м туре УПЛ.

Вчера львовская команда разгромила дома донецкий Олимпик со счетом 3:0, а Борячук забил второй мяч. Парень отличился ударом головой в контратаке. Это его второй гол в 2021 году.

Сайт УПЛ отмечает, что конкурентами у Борячука были полузащитник Тарас Степаненко из Шахтера, Павел Ореховский из Колоса и защитник Десны Андрей Гитченко. В экспертный совет входят Олег Венглинский, Артур Валерко, Игорь Шуховцев, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский.

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Напомним, что Борячук ранее выступал за Шахтер и Мариуполь. Андрей также встречался с известной телеведущей Владой Седан, которая позже отдала свое сердце его знакомому Александру Зинченко – ныне игроку Манчестер Сити.

Смотрите, как Андрей поразил ворота Олимпика:

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