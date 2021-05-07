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В России хотят, чтобы Зинченко в случае победы привез к ним трофей Лиги чемпионов

7 мая, 18:20

Александр Трикиша Александр Трикиша

Руководство Уфы попросит Александра Зинченко привезти в Россию трофей Лиги чемпионов, если Манчестер Сити обыграет в финале Челси. Зинченко выступал в команде в 2015-2016 годах

Александр Зинченко

Александр Зинченко / Фото: Reuters

Генеральный директор Уфы Шамиль Газизов хочет, чтобы украинский полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко в случае победы в финале Лиги чемпионов привез трофей в Россию. В финале турнира 29 мая в Стамбуле МанСити сыграет против Челси.

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Зинченко выступал за Уфу с 2015 по 2016 год, после чего перешел в Манчестер Сити. За российский клуб Александр провел 33 матча, забил два гола и сделал четыре результативные передачи.

"Конечно, если Манчестер Сити выиграет Лигу чемпионов, то попросим Зинченко привезти трофей в Уфу. Это было бы круто. Мы с ним после игры созвонились, поздравили друг друга. Очень горжусь, что работали вместе", – приводит слова Газизова Sport24.ru.

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