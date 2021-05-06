Українська
$ 27,73
33,28

Новости Лиги чемпионов 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. Лига чемпионов 2020/2021

УЕФА забыл о Зинченко, но он – снова в сборной Лиги чемпионов (фото)

6 мая, 15:07

Олег Люлька Олег Люлька

В число 11 лучших игроков ответных матчей 1/2 ЛЧ украинца включили аналитики WhoScored – в одной компании с Александром четыре парня из МанСити и шестеро – из Челси

Зинченко

Зинченко / Фото: Reuters

Украинский защитник Манчестер Сити Александр Зинченко снова попал в команду недели Лиги чемпионов.

Реклама

После первых полуфиналов ЛЧ – по версии УЕФА.

После ответных – уже по решению аналитиков WhoScored.

"Партнерами" украинца по этой команде стали исключительно представители английских клубов-финалистов ЛЧ – четыре игрока МанСити и шесть футболистов Челси.

Реклама

При этом УЕФА, что интересно, оставил Зинченко за бортом 11 лучших игроков "ответок" 1/2 ЛЧ.

В тренде
Расписание и результаты 25-го тура чемпионата Украины по футболу
"Шахтер" - "Минай", Алан Патрик и Нуриев

Напомним, в ответном поединке 1/2 ЛЧ с ПСЖ (2:0) Зинченко поучаствовал в обоих голах Манчестер Сити.

А сразу после финального свистка Зинченко расплакался от радости прямо на поле.

Реклама

В финале ЛЧ 29 мая Манчестер Сити Зинченко сыграет с Челси, выбившим из турнира Реал. В случае победы Александр станет третьим украинцем, выигрывавшим ЛЧ, после Андрея Шевченко и Анатолия Тимощука.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Так бывает, когда играешь против Зинченко. Самый дорогой футболист установил антирекорд
Так бывает, когда играешь против Зинченко. Самый дорогой футболист установил антирекордЛига чемпионов
Реал – Челси: онлайн полуфинала Лиги чемпионов
Реал – Челси: онлайн полуфинала Лиги чемпионовЛига чемпионов
Заткнись! Игрок ПСЖ нагрубил тренеру МанСити
Заткнись! Игрок ПСЖ нагрубил тренеру МанСитиЛига чемпионов
Гол Реала нельзя было засчитывать! В Лиге чемпионов назревает новый скандал
Гол Реала нельзя было засчитывать! В Лиге чемпионов назревает новый скандалЛига чемпионов
Круче некуда: Зинченко вошел в сборную Лиги чемпионов
Круче некуда: Зинченко вошел в сборную Лиги чемпионовЛига чемпионов
Такого еще не было! Слезы Зинченко после выхода в финал Лиги чемпионов (фото)
Такого еще не было! Слезы Зинченко после выхода в финал Лиги чемпионов (фото)Лига чемпионов

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять