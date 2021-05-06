УЕФА забыл о Зинченко, но он – снова в сборной Лиги чемпионов (фото)

Зинченко / Фото: Reuters
Украинский защитник Манчестер Сити Александр Зинченко снова попал в команду недели Лиги чемпионов.
После первых полуфиналов ЛЧ – по версии УЕФА.
После ответных – уже по решению аналитиков WhoScored.
"Партнерами" украинца по этой команде стали исключительно представители английских клубов-финалистов ЛЧ – четыре игрока МанСити и шесть футболистов Челси.
При этом УЕФА, что интересно, оставил Зинченко за бортом 11 лучших игроков "ответок" 1/2 ЛЧ.
Напомним, в ответном поединке 1/2 ЛЧ с ПСЖ (2:0) Зинченко поучаствовал в обоих голах Манчестер Сити.
А сразу после финального свистка Зинченко расплакался от радости прямо на поле.
В финале ЛЧ 29 мая Манчестер Сити Зинченко сыграет с Челси, выбившим из турнира Реал. В случае победы Александр станет третьим украинцем, выигрывавшим ЛЧ, после Андрея Шевченко и Анатолия Тимощука.