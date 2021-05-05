Раздевалка МанСити ходит ходором: видео празднования команды Зинченко

Футболисты английской команды выпустили пар после того, как обыграли на своем поле ПСЖ 2:0 и впервые в истории клуба вышли в финал Лиги чемпионов

Манчестер Сити / Фото: Getty Images

После победы Манчестер Сити над ПСЖ со счетом 2:0 и выхода в финал Лиги чемпионов раздевалка английского клуба ходила ходором. Игроки, тренеры и персонал Сити устроили зажигательные танцы на полу, где уже были разбросаны футболки, а один из ликующих победителей даже надел себе на голову стульчик.

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Еще бы! Ведь этот выход в финал самого престижного еврокубка – первый в 141-летней истории "горожан".

Напомним, в обоих голах Манчестер Сити в ворота ПСЖ поучаствовал украинец Александр Зинченко, который после финального свистка расплакался прямо на поле.

Можно только представить, что будет твориться в раздевалке Манчестер Сити, если команда выиграет турнир. Напомним, соперник команды Александра Зинченко по финалу Лиги чемпионов, который состоится 29 мая в Стамбуле, определится сегодня в ответном матче Челси – Реал. Неделю назад в Мадриде они сыграли вничью 1:1.

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Обзор матча Манчестер Сити – ПСЖ (2:0)