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УЄФА забула про Зінченка, але він – знову в збірній Ліги чемпіонів (фото)

6 травня, 15:07

Олег Люлька Олег Люлька

До 11 найкращих гравців повторних матчів 1/2 ЛЧ українця включили аналітики WhoScored – в одній компанії з Олександром чотири хлопці з МанСіті і шестеро з Челсі

Зінченко

Зінченко / Фото: Reuters

Український захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко знову потрапив до команди тижня в Лізі чемпіонів.

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Після перших півфіналів ЛЧ це сталося за версією УЄФА.

Після повторних – уже за рішенням аналітиків WhoScored.

"Партнерами" українця в цій команді стали виключно представили англійських клубів-фіналістів ЛЧ – чотири гравці МанСіті і шестеро футболістів Челсі.

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При цьому УЄФА, що цікаво, залишила Зінченка за бортом 11 найкращих гравців повторних зустрічей 1/2 ЛЧ.

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Нагадаємо, в матчі-відповіді 1/2 ЛЧ з ПСЖ (2:0) Зінченко взяв участь в обох голах Манчестер Сіті.

А відразу після фінального свистка Зінченко розплакався від радості на полі.

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У фіналі ЛЧ 29 травня Манчестер Сіті Зінченко зіграє з Челсі, котрий вибив з турніру Реал. У разі перемоги Олександр стане третім українцем, котрий вигравав ЛЧ, після Андрія Шевченка та Анатолія Тимощука.

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