УЄФА забула про Зінченка, але він – знову в збірній Ліги чемпіонів (фото)

Зінченко / Фото: Reuters
Український захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко знову потрапив до команди тижня в Лізі чемпіонів.
Після перших півфіналів ЛЧ це сталося за версією УЄФА.
Після повторних – уже за рішенням аналітиків WhoScored.
"Партнерами" українця в цій команді стали виключно представили англійських клубів-фіналістів ЛЧ – чотири гравці МанСіті і шестеро футболістів Челсі.
При цьому УЄФА, що цікаво, залишила Зінченка за бортом 11 найкращих гравців повторних зустрічей 1/2 ЛЧ.
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Нагадаємо, в матчі-відповіді 1/2 ЛЧ з ПСЖ (2:0) Зінченко взяв участь в обох голах Манчестер Сіті.
А відразу після фінального свистка Зінченко розплакався від радості на полі.
У фіналі ЛЧ 29 травня Манчестер Сіті Зінченко зіграє з Челсі, котрий вибив з турніру Реал. У разі перемоги Олександр стане третім українцем, котрий вигравав ЛЧ, після Андрія Шевченка та Анатолія Тимощука.