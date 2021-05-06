Добра прикмета: якщо Челсі у фіналі ЛЧ – там будуть і українці

Лондонський клуб втретє в історії зіграє у фіналі Ліги чемпіонів, і щоразу там є хтось із українців – Шевченко, Тимощук і Зінченко

Френк Лемпард з Андрієм Шевченком / Фото: Getty Images

Лондонський Челсі втретє в своїй історії вийшов у фінал Ліги чемпіонів. Що цікаво, жоден фінал Челсі не обходиться без українців.

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ЛЧ-2008. Манчестер Юнайтед – Челсі – 1:1 (6:5, пен.)

Андрій Шевченко проводив свій останній сезон у Челсі. Справи йшли кепсько. Аврам Грант, який змінив Жозе Моурінью, робив ставку на Дідьє Дрогба, і українець більше часу проводив на лаві запасних, ніж на полі. Ось і в фіналі ЛЧ Шевченко був лише глядачем.

ЛЧ-2012. Челсі – Баварія – 1:1 (4:3, пен.)

Півзахисник мюнхенського клубу Анатолій Тимощук відіграв всі 120 хвилин – основний і додатковий час. Пенальті не бив, але може і варто було. Через промахи його партнерів трофей поїхав до Лондона.

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ЛЧ-2021. Челсі – Манчестер Сіті

У чисто англійському фіналі може на поле вийти Олександр Зінченко. Він блискуче провів матч-відповідь півфіналу МанСіті з ПСЖ, починав атаки, коли були забиті два м'ячі.

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Дивіться огляд матчу МанСіті – ПСЖ: