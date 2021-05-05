"У цих сльозах – усе!" Левченко – про емоції Зінченка

Колишній футболіст збірної України назвав Зінченка "шикарним" після перемоги Манчестер Сіті над ПСЖ і виходу Олександра до фіналу Ліги чемпіонів

Олександр Зінченко

Колишній півзахисник збірної України Євген Левченко, який відіграв багато років в Нідерландах і осів там після завершення кар'єри гравця, висловив захоплення Олександром Зінченком, який зі своїм Манчестер Сіті вийшов до фіналу Ліги чемпіонів.

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Напередодні Зінченко взяв участь в обох голах МанСіті у ворота ПСЖ (2:0), який англійський клуб обіграв із сумарним рахунком 4:1.

А відразу після фінального свистка Зінченко розплакався від радості безпосередньо на полі.

"Зіна – просто шикарний! У цих сльозах після гри зібрані всі емоції. Копітка робота, злети і падіння, віра в себе, коли багато хто не вірив в його майбутнє в МанСіті. Дуже пишаюся ним", – написав Євген Левченко у себе в Twitter

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Нагадаємо, відразу після переходу з Уфи до Манчестер Сіті влітку 2016 року, Зінченко був відданий в оренду ПСВ, але там програв боротьбу за місце в складі і був відправлений до дубля нідерландського клубу. Тоді на кар'єрі футболіста в Європі багато хто поставив хрест.

Однак згодом Зінченко став основним гравцем МанСіті, з яким виграв уже вісім трофеїв.

А вийшовши до фіналу Ліги чемпіонів, Зінченко став в один ряд з Шевченком і Тимощуком.

Додамо, що суперник команди Олександра Зінченка у фіналі Ліги чемпіонів, який відбудеться 29 травня в Стамбулі, визначиться сьогодні в матчі-відповіді Челсі – Реал. Тиждень тому в Мадриді вони зіграли внічию 1:1.

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Огляд матчу МанСіті – ПСЖ (2:0)