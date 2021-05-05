Такого ще не було! Сльози Зінченка після виходу до фіналу Ліги чемпіонів (фото)

Капітан збірної України взяв участь в обох голах Манчестер Сіті у ворота Парі Сен-Жермен і після фінального свистка не стримував свої емоції

Олександр Зінченко

Український легіонер Манчестер Сіті Олександр Зінченко не стримував своїх емоцій після того, як його команда обіграла вдома ПСЖ 2:0 (за сумою двох зустрічей – 4:1) і вперше в своїй історії вийшла до фіналу Ліги чемпіонів. Перший він і в кар'єрі Олександра.

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Якщо перед початком гри газон стадіону "Етіхад" в Манчестері оросило градом, то після фінального свистка – сльозами Зінченка. Українець розплакався просто на полі.

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Нагадаємо, вже на 7-й хвилині вчорашнього матчу Манчестер Сіті – ПСЖ (2:0) рефері призначив пенальті у ворота господарів за нібито гру рукою Олександра Зінченка. А українець показував, що м'яч потрапив йому в плече. VAR допоміг довести правоту Зінченка.

А вже за пару хвилин Олександр став учасником гольової атаки, коли відзначився Марез. Взяв участь Зінченко і в другому голі Сіті після перерви, коли гості пішли ва-банк. Українець організував швидку контратаку, і Марез оформив дубль.

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Суперник Манчестер Сіті і Олександра Зінченка по фіналу Ліги чемпіонів, який відбудеться 29 травня в Стамбулі, визначиться сьогодні в матчі-відповіді Челсі – Реал. Тиждень тому в Мадриді вони зіграли внічию 1:1.

Огляд матчу Манчестер Сіті – ПСЖ (2:0)