Олександр Зінченко став в один ряд з Шевченком і Тимощуком

Третім українцем, який зіграє в фіналі Ліги чемпіонів став Олександр Зінченко з Манчестер Сіті, він допоміг своєму клубу пройти ПСЖ

29 травня в Стамбулі буде зіграний фінал Ліги чемпіонів. Олександр Зінченко став всього лише третім українцем, хто може виграти найпочесніший клубний трофей. Вчора його Манчестер Сіті обіграв Парі Сен-Жермен.

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Розповімо про всі фінали Ліги чемпіонів за участю наших гравців.

ЛЧ-2003. Мілан – Ювентус – 0:0 (3:2, пен.)

Саме гол Андрія Шевченка в серії післяматчевих пенальті приніс Мілану трофей.

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ЛЧ-2005. Ліверпуль – Мілан – 3:3 (3:2, пен.)

У тому божевільному матчі, коли англійці відіграли три голи, як раз Шевченко не реалізував свій удар з 11 метрів в серії.

ЛЧ-2008. Манчестер Юнайтед – Челсі – 1:1 (6:5, пен.)

Андрій Шевченко провів весь матч на лаві запасних Челсі.

ЛЧ-2010. Інтер – Баварія – 2:0

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Наш Анатолій Тимощук потрапив в заявку мюнхенського клубу, але на полі так і не з'явився.

ЛЧ-2012. Челсі – Баварія – 1:1 (4:3, пен.)

На цей раз Тимощук відіграв всі 120 хвилин, але трофей поїхав до Лондона.

ЛЧ-2013. Баварія – Боруссія Д – 2:1

Анатолій Тимощук знову провів всю гру в запасі, але з третьої спроби отримав медаль переможця ЛЧ.

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До речі, компанію Олександру Зінченку в фіналі може скласти ще один українець – воротар Реала Андрій Лунін. Сьогодні мадридський клуб в гостях грає проти Челсі. Перший матч завершився внічию – 1:1.